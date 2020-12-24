Депутаты "Единой России" предоставили личные машины в помощь медикам

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В период пандемии нагрузка на врачей значительно возросла. В разы увеличилось количество амбулаторных пациентов. Обеспечить медиков транспортом – одна из важных задач, поставленных губернатором Дмитрием Азаровым в последнее время. Глава региона отдал на эти нужды свою личную "Ладу Весту".

Инициативу секретаря Самарского регионального отделения Дмитрия Азарова поддержали и депутаты Самарской Губернской думы. Одним из первых откликнулся руководитель фракции самарских единороссов в законодательном собрании Александр Живайкин. Он предоставил личный автомобиль для нужд врачей поликлиники № 6 Советского района, а теперь и сам стал автоволонтером.

"Мы предоставили личный транспорт и водителя в помощь лечебным учреждениям для работы с амбулаторными пациентами. Сегодня лично ездил на вызовы с медицинской сестрой ГБУЗ №6 Советского района по адресам", - отметил руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской Губернской Думе.

Александр Живайкин напомнил, что депутаты еще в марте вступили в ряды волонтеров. Сейчас наиболее актуальна такая помощь, ведь вызовов на дом становится больше. Депутаты фракции "Единая Россия" предоставляют личный транспорт для медицинских учреждений. Ожидается, что это значительно ускорит работу врачей.

Напомним, парк автомобилей скорой и неотложной медицинской помощи в Самарской область пополнили 166 новых машин. В этом году региону выделены 100 миллионов рублей из федерального гранта для приобретения авто, на которых медики смогут ездить к пациентам для оказания неотложной помощи. Чтобы помощь приходила вовремя, служебные автомобили чиновников регионального правительства и муниципалитетов тоже передали врачам.