Депутат от КПРФ обматерила в соцсетях несогласного с ней комментатора
23 мая 2019 17:33
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Тимофеева назвала одного из своих оппонентов трусом, сексуальным извращенцем, предположила, что он обделался в штаны, и предложила личную встречу, чтобы всё высказать.
Начальник информационно-аналитического управления Ивановской областной думы Роман Шорин прокомментировал Лайфу ситуацию и заявил, что с женщиной его старшие коллеги уже пообщались.
— Руководство думы отреагировало сразу на это. Председатель думы заявил о недопустимости таких высказываний депутата областной думы в соцсетях. Руководителю фракции КПРФ было рекомендовано провести заседание фракции и дать оценку. Насколько я знаю, заседание уже состоялось. Я так понял, что вынесено замечание некое, — сказал Шорин.
Через некоторое время на странице Тимофеевой появилось сообщение с извинениями.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутата Ольгу Алимову от КПРФ перестать материться в социальных сетях. Та ответила, что до использования бранных слов её довело решение большинства депутатов работать с 12 часов дня. А в беседе с журналистами Алимова заявила, что Пушкин позволял себе нецензурную брань и она будет на него равняться.
Фото © ok.ru / Юлия Тимофеева (Соболева)/ life.ru
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