Департамент информационных технологий и связи СО присоединился к благотворительной акции «Дерево добра»

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12 августа в акции принял участие заместитель председателя Правительства Самарской области руководитель регионального Департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков. В самарском отделении почтовой связи № 99 он оформил подписку на первое полугодие 2012 года на развивающие детские издания для центра помощи детям «Иволга», дома ребенка «Солнышко» и специализированного отделения «Малыш». «Для меня большая честь поучаствовать в этой благотворительной акции. Мы понимаем, что для многих людей, находящихся в непростой жизненной ситуации, зачастую закрыта возможность получать периодические издания по подписке. Надеюсь к благотворительной акции «Дерево добра» присоединится гораздо больше известных в регионе людей – бизнесменов, общественных деятелей, политиков, которые помогут социально незащищенным жителям региона избежать информационного вакуума», - отметил Константин Пресняков.Акция «Дерево добра» направлена на то, чтобы помочь пожилым людям избежать информационного вакуума и способствовать развитию детей, оставшихся без попечения родителей, задействуя при этом печатное слово.Участвовать в «Дереве добра» очень удобно в онлайн-формате– через сайт https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra или мобильное приложение Почты России. Кроме того, оформить подписку на газеты и журналы для социального учреждения можно в отделении почтовой связи или через почтальона при обслуживании на дому.В Самарской области подписку можно подарить Детскому дому № 10 (г.о. Тольятти), Детскому дому № 3 (г. Самара), МБУК «Объединение детских библиотек» (г. Тольятти), Централизованной библиотечной системе (г. Отрадный), Кошкинской центральной детской библиотеке, Межпоселенческой детской библиотеке Волжского р-на, Централизованной системе детских библиотек (г. Самара) и другим учреждениям.1 июня 2020 года, в День защиты детей, подписку на периодические печатные издания для детских учреждений Самары, оформила Елена Лапушкина.«Современные печатные издания предоставляют множество возможностей интересного и полезного досуга для читателей любой возрастной категории. Особенно важно обеспечить эти возможности для пожилых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В нашем регионе в рамках «Дерева добра» в прошлом году было подарено около 7000 экземпляров изданий, в этом году мы планируем приблизиться к 9000», - рассказал директор УФПС Самарской области Александр Вакуленко, передает пресс-служба облправительства.