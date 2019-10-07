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Новости /  Политика /  Политика региона  

Денис Кравчук отказался от мандата депутата Губернской Думы

7 октября 2019 19:29
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Крачук не отразил в декларации факт покупки им в 2016 году земельного участка и дома площадью 360 кв. м в пригороде Москвы. Кадастровая стоимость объектов составила 36 млн рублей.
Депутат Самарской губернской думы Денис Кравчук решил сам сложить с себя полномочия. Произошло это после того, как областная прокуратура потребовала лишить его мандата в связи с обнаружением неточных данных в сведениях о доходах и имуществе за 2016–2017 гг, передает «СО» ОНЛАЙН.

«СО» ОНЛАЙН напоминает, что 11 июня этого года надзорное ведомство направило представление на имя председателя думы Геннадия Котельникова. В нем было указано, что г-н Крачук не отразил в декларации факт покупки им в 2016 году земельного участка и дома площадью 360 кв. м в пригороде Москвы. Кадастровая стоимость объектов составила 36 млн рублей. Дом находился в залоге у «АктивКапитал банка» и продавался из-за невозврата кредита собственницей.

После краха банка сделка стала предметом судебных разбирательств, вследствие чего информация о наличии у депутата дома стала общеизвестной. Г-н Кравчук признал факт наличия дома и обосновал его появление договором займа на приобретение. Но сам договор займа также не был отражен в декларации, как того требует закон.

Представление прокуратуры сначала должна была рассмотреть постоянная комиссия думы по вопросам депутатской этики и информационной политике. Ее заседание назначили на сегодня, 7 октября. За час до заседания комиссии Денис Кравчук подал заявление об отказе от мандата. «Сегодня состоялось заседание комиссии по этике, на котором было прекращено рассмотрение заявления прокуратуры в связи с поступившим ранее заявлением Кравчука Дениса Сергеевича о сложении с него полномочий», — сообщил «СО» ОНЛАЙН руководитель фракции партии «Единая Россия» в губдуме Александр Живайкин.

Сам Денис Кравчук так прокомментировал «СО» ОНЛАЙН свое решение: «Я написал заявление о сложении с себя полномочий депутата Самарской губернской думы по собственному желанию. К сожалению, поводом для этого решения стала ошибка в моей декларации, допущенная одним из моих помощников. По закону депутат полностью несет ответственность за предоставляемые сведения, поэтому и отвечать за это придется мне. Как законопослушный гражданин в данной ситуации не могу поступить иначе. К тому же, не могу позволить себе, чтобы из-за этой досадной оплошности была брошена тень на фракцию „Единой России“ в губернской думе».

Г-н Кравчук также пообещал, что отказ от мандата никак не повлияет на запущенные им для избирателей проекты: «Когда я вступал в партию и шел на выборы, то делал это не ради личной выгоды. На первом месте у меня всегда было и остается стремление помочь людям и сделать их жизнь лучше. Обещаю своим избирателям, что сложение депутатских полномочий никак не отразится на тех проектах и делах, которые мы начали вместе с жителями моего округа. Считаю не вправе их подвести и готов сделать все необходимое, чтобы этого не произошло. Но главное свое обещание перед ними — оставаться порядочным человеком — я сдержал, когда принял непростое решение добровольно покинуть областной парламент».

Стоит отметить, что отказа от мандата Дениса Кравчука может иметь за собой дальнейшие последствия, связанные с разбирательствами вокруг полученного им займа. Он, как говорят источники «Самарского обозрения», также может послужить причиной разбирательств прокуратуры. Об этом читайте в ближайшие дни в «Самарском обозрении».

«СО» ОНЛАЙН напоминает, что Денис Кравчук был избран в парламент по партийным спискам, поэтому теперь его место должен занять следующий по списку кандидат. Кто именно это будет, решит региональный политсовет «ЕР». В любом случае новый депутат в губдуме появится не ранее ноября. Процедура требует, чтобы отставку Дениса Кравчука еще принял областной парламент, ближайшее заседание которого запланировано только на 29 октября. После этого региональный политсовет партии определяет нового претендента на мандат и направляет эти данные в облизбирком. И только после этого на пленарном заседании он может быть наделен полномочиями депутата. 


Фото:     «СО» ОНЛАЙН
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