Деловой завтрак «Перспективные направления международного сотрудничества научно-образовательного центра Самарской области и Мексики»
17 октября 2019 18:51
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Участники:
Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в Российской Федерации Норма Пенсадо Морено и представители делегации (Мексика)
Советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО«ИРР» Михеева О.А.
Управляющий директор научно-образовательного центра Самарской области Самсонов Р.О.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества и подготовили протокол о намерениях по развитию научно-образовательного центра Самарской области. Таким образом, региональный НОЦ выходит на международный уровень.
В качестве возможных направлений сотрудничества НОЦ Самарской области и Мексики, рассматриваются:
- взаимодействие в научно-образовательной части;
- взаимодействие в производственной сфере аэрокосмической отрасли.
Основой для партнерства в научно-образовательной сфере может стать многостороннее научно-педагогическое сотрудничество университетов, обмен преподавателями и студентами, в том числе при содействии специально разработанных целевых программ, таких как:
- изучение иностранных языков и иностранной культуры;
- природоохранная деятельность;
- промышленность;
- переподготовка и повышение квалификации преподавателей за рубежом.
В планах совместная разработка новых учебных курсов, содействие институтам высшего образования, развитие международного студенческого обмена. Реализация образовательных программ, в том числе в рамках летних и зимних научно-образовательных школ, действующих на площадке НОЦ, проведение детских хакатонов.
В связи с активным развитием авиационного кластера в Мексике НОЦ Самарской области может предложить компетенции в следующих областях:
- цифровое проектирование и моделирование газотурбинных двигателей (создание их цифровых двойников)
- создание новых материалов
- аддитивные технологии, включая 3D-принтеры, технологии, подходы и способы работ с исходными материалами, разработка и эксплуатация расходных
материалов и набор услуг по 3D-печати
- магнитно-импульсные технологии
- беспилотные системы, в том числе активно применяющиеся в передовых предприятиях сельского хозяйства.
Количество точек соприкосновения при взаимодействии аэрокосмических кластеров Самарской области и Мексики может превышать десятки направлений. И платформой для этого взаимодействия может выступить НОЦ. Возможно совместное развитие авиации, в том числе и малой, создание совместных лабораторий и инженерных парков, сотрудничество в сфере создания и развития ботанических садов и аналогичных проектов.
Советник губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «ИРР» Ольга Михеева:
«Это были 2 дня плодотворной работы. Посол Мексики выразила большое удовлетворение по поводу того, что у нас создан такой интересный проект как НОЦ. И уже очень много сделано в этом направлении. По сравнению с тем, что было в апреле 2019-го , когда Роман Самсонов со спец. визитом ездил в Мексику, посол констатировала, что сделаны очень серьезные организационные шаги , проделана серьезная работа по выдвижению НОЦ за пределы Самарской области и по
привлечению к проекту иностранных партнеров. Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в Российской Федерации Норма Пенсадо Морено заметила, что Мексика может сотрудничать с НОЦ Самарской области по части авиации, IT-медицины и образования. Заверила, что посольство Мексики будет способствовать такому партнерству. При этом , по словам посла, важно создать связь между исследователями и реальным сектором, соединить основного заказчика и потребителя с учеными и образовательными трендами, которые сегодня формируются в рамках НОЦ.
Из того, что было нами предложено, наши мексиканские коллеги взяли на вооружение: формирование новых подходов в образовании, мы будем отталкиваться от заказа мексиканских индустриальных партнеров и формировать под их заказ программу обучения мексиканских студентов. Это выездные семинары, это детские хакатоны , это развитие совместных лабораторий и совместных инжиниринговых центров. По такому же пути сегодня постепенно двигаются и мексиканские университеты. Мы предложили все эти направления рассмотреть. Если мы получаем одобрение наших коллег в посольстве, то дальше мы отрабатываем всю детализацию, конкретные соглашения между «Институтом регионального развития» как оператором проекта НОЦ Самарской области и соответствующими
мексиканскими университетами и готовить подписание уже в Москве, на территории посольства Мексики. Возможно, в конце 2019 года можно будет говорить уже о конкретных соглашениях.
Это прорыв! НОЦ ранее уже получил экспертную поддержку на федеральном уровне. И теперь это начало формирования международной истории работы
самарского НОЦ. Наша задача - выйти на мировой уровень.»
Управляющий директор научно-образовательного центра Самарской области Роман Самсонов подчеркнул:
« В Самарской области связующим звеном между наукой и производством выступают аддитивные технологии. В регионе работает уникальный супер-компьютер, разрабатываются материалы нового свойства, развиваются революционные магнитно-резонансные технологии. Есть серьезные наработки в области беспилотных
систем. Причем дроны оснащены искусственным интеллектом, который используется в ракетной технике. Принципиально важно, что все это уже реально работает. Бизнес-производство уже запущено. Госпожа посол подтвердила, что у Мексики есть большой интерес не только к авиации и космическому направлению, есть большой интерес к политехническому институту, к нефтегазовому направлению , к высоким технологиям, к медицинскому сектору и к информационным технологиям. И этим как раз занимается НОЦ.»
Результатом этой встречи стало составление протокола о намерениях по развитию научно-образовательного центра Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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