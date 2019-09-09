Делегация из США приехала в Крым, чтобы оценить достижения полуострова
9 сентября 2019 23:24
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В программе визита – посещение ряда городов полуострова.
"Визит делегации общественников Центра гражданских инициатив (США) начался с посещения Симферополя. В составе делегации – четыре человека. Цель визита – ознакомиться с ситуацией в Крыму изнутри, изучить, чего достиг полуостров за последние пять лет, как изменились настроения местного населения, и рассказать обо всем у себя на родине", - сказал РИА Новости Горбачев.
По его словам, во вторник делегация, в составе которой также находятся журналисты, посетит Севастополь, где состоится встреча с городскими общественными организациями и национально-культурными объединениями.
"В рамках визита также запланировано посещения ряда объектов на южном берегу Крыма", - сказал Горбачев.
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