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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала в Хабаровске

26 июля 2020 18:39
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Врио главы региона призвал прекратить акции в поддержку экс-губернатора.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые после назначения вышел к участникам акций в поддержку арестованного бывшего главы региона Сергея Фургала, которые ежедневно проходят в Хабаровске, передает ТАСС. Трансляция встречи - на его странице в Instagram.

"Москва слышит всех, поэтому прислала вам врио, чтобы регион не скатился без власти <...> Про Фургала еще раз повторяю: он мой товарищ, однопартиец, я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь, передает ему продукты. Но регион не может оставаться без руководителя, и я указом президента назначен, чтобы это замечательное здание (правительство края - прим. ТАСС) функционировало, все работало, бюджет тратился на социальные нужды", - сказал Дегтярев участникам акции.

Он также считает, что жителям Хабаровска нужно прекратить акции в поддержку Фургала. "И вас призываю: надо закончить это [проведение акций]. Судьба Сергея Ивановича [Фургала] в руках правосудия. Партия ему помогает. <…> Москва вас услышала, она все прекрасно видит, страна за всем наблюдает. Я вас буду призывать к тому, чтобы митинги несогласованные во время ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции не проводились. Это моя позиция, другой быть не может", - сказал Дегтярев.

Он выразил сомнение в достоверности распространяемых некоторыми СМИ данных о многотысячных участниках несогласованных акций. "Мне очень не нравится, что [количество] людей <…> некоторые СМИ <…> умножают на десять, - сказал Дегтярев, отвечая на вопрос жителей о том, как он относится к информации о численности людей на несогласованных акциях. - По моим подсчетам, это тысяч десять. Может, я не все фотографии видел, я не калькулятор".

Врио губернатора также пояснил, что вышел к собравшимся сразу после возвращения из рабочей поездки по районам Хабаровского края. На немногочисленной акции полицейские неоднократно призывали граждан не нарушать общественный порядок и прекратить несогласованное мероприятие. Несмотря на это, один из участников акции, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя провокационно и нецензурно выражался. Сотрудники полиции проводили нарушителя в полицейскую машину.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дегтярев. Во вторник он прибыл в регион.

Об акциях

С 11 июля в Хабаровском крае проходят несогласованные акции в поддержку Фургала. При этом в регионе осложнилась ситуация с распространением коронавируса, что, по оценке Роспотребнадзора, связано с увеличением активности населения: люди не соблюдают масочный режим, игнорируют запрет на собрания. Дегтярев ранее назвал ситуацию в крае тревожной.

Очередная несогласованная акция проходила вечером в воскресенье в Хабаровске. Люди, как и в предыдущие дни, собрались на площади имени Ленина у здания правительства края. Они скандировали лозунги в поддержку Фургала, потом прошли по центральным улицам города и вернулись на площадь. ТАСС не располагает данными полиции о количестве участников акции.

Отставка Фургала произошла после его задержания и ареста. По версии следствия, бывший губернатор региона причастен к организации убийств предпринимателей и к покушению на убийство, которые были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.



Фото:   Пресс-служба Хабаровского края/ТАСС

 
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Комментарии


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Врио главы региона призвал прекратить акции в поддержку экс-губернатора.
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