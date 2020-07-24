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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дегтярев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Хабаровского края

24 июля 2020 14:39
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Первым заместителем председателя правительства региона назначен Александр Никитин, сменивший на этом посту Владимира Хлапова.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначил первым заместителем председателя правительства края руководителя аппарата комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александра Никитина, передает ТАСС. Об этом сообщил Дегтярев во время прямого эфира в Instagram.

"По кадровым делам - из правительства ушел первый заместитель Владимир Хлапов, его заявление я удовлетворил. На его место будет назначен Александр Александрович Никитин - это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Государственной думе. Это логично, с руководителем всегда приходит свой руководитель аппарата", - сказал Дегтярев.

Дегтярев также сообщил, что ждет заявления об увольнении от Юрия Золочевского, занимающего должность первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам. "Кроме того, я жду по почте - идет из Москвы - заявление от Юрия Борисовича Золочевского. Его мы тоже удовлетворим", - сказал Дегтярев.

С должности советника губернатора также уходит Захар Синяговский. Он сосредоточится на партийной работе, в настоящее время он параллельно исполняет обязанности руководителя ЛДПР в крае. Заявление подписано, сказал Дегтярев.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Михаил Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Он, как и Фургал, является членом ЛДПР, входит в высший совет партии. Дегтярев прибыл в Хабаровск во вторник, был представлен правительству и приступил к исполнению своих обязанностей. 



Фото:   Пресс-служба Администрации Хабаровского края/ТАСС
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Комментарии


Политика региона
24 июля 2020  14:39
Первым заместителем председателя правительства региона назначен Александр Никитин, сменивший на этом посту Владимира Хлапова.
Дегтярев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Хабаровского края
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