Дегтярев рассказал о кадровых перестановках в правительстве Хабаровского края

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"По кадровым делам - из правительства ушел первый заместитель Владимир Хлапов, его заявление я удовлетворил. На его место будет назначен Александр Александрович Никитин - это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Государственной думе. Это логично, с руководителем всегда приходит свой руководитель аппарата", - сказал Дегтярев.Дегтярев также сообщил, что ждет заявления об увольнении от Юрия Золочевского, занимающего должность первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам. "Кроме того, я жду по почте - идет из Москвы - заявление от Юрия Борисовича Золочевского. Его мы тоже удовлетворим", - сказал Дегтярев.С должности советника губернатора также уходит Захар Синяговский. Он сосредоточится на партийной работе, в настоящее время он параллельно исполняет обязанности руководителя ЛДПР в крае. Заявление подписано, сказал Дегтярев.Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Михаил Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Он, как и Фургал, является членом ЛДПР, входит в высший совет партии. Дегтярев прибыл в Хабаровск во вторник, был представлен правительству и приступил к исполнению своих обязанностей.Фото: Пресс-служба Администрации Хабаровского края/ТАСС