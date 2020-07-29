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Дегтярев рассказал, что назначение в Хабаровский край стало для него неожиданностью

29 июля 2020 20:47
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При этом врио губернатора подчеркнул, что и у него самого, и у партии "по поводу карьеры были однозначные планы".
Назначение на пост врио главы Хабаровского края стало для Михаила Дегтярева неожиданным, хотя он и готовился к губернаторской карьере, передает ТАСС. Об этом экс-депутат рассказал в интервью газете "Коммерсантъ".

После ареста и отставки Сергея Фургала временно исполняющим обязанности руководителя Хабаровского края был назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Он, как и Фургал, является членом ЛДПР, входит в высший совет партии, был членом президиума ее фракции в Госдуме.

"Конечно, это было неожиданно", - ответил Дегтярев на вопрос, было ли предложение возглавить Хабаровский край для него неожиданным.

При этом врио губернатора подчеркнул, что и у него самого, и у партии "по поводу карьеры были однозначные планы". Дегтярев отметил, что учится в третьем потоке так называемой школы губернаторов и состоит в кадровом резерве президента больше десяти лет.

"Партия меня номинировала на разные позиции много раз. Поэтому к определенной руководящей ответственной роли я готовился и в целом готов. Но география назначения ни с кем не обсуждалась, ни со мной, ни с кем другим в партии. Я здесь исключительно из-за ситуации с Сергеем Ивановичем Фургалом", - пояснил он.


Фото:   ТАСС

 
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