Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
23 июля 2020 14:58
167
«Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих... Нам здесь надо подумать, обратиться за дополнительной дотацией», — сказал Дегтярев.
Он добавил, что регион в 2018 году занял 72-е место из 85 по доле расходов населения на коммунальные платежи. Врио главы региона предложил «попробовать» снизить тарифы для населения через «федеральный центр субсидирования». По его словам, накапливать долги и сохранять высокие тарифы на тепло — «не очень хорошо».
Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края 20 июля после того, как президент России Владимир Путин отправил в отставку бывшего губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал с начала июля находится под арестом по обвинению в организации убийств.
Жители Хабаровска на митинге потребовали от врио губернатора вернуться в Москву. Дегтярев заявил, что не уедет, так как нужно работать.
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» / РБК
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
23 июля 2020 18:24
Глава Чечни также сообщил, что его перевели из структуры МВД в Росгвардию. Кадыров удостоен ряда наград и званий, в том числе высшей награды страны - звания Героя... Политика региона
53
23 июля 2020 16:59
Тимофеев назначен исполняющим обязанности мэра на срок до 28 июля, когда пройдет внеочередная сессия Норильского городского совета депутатов. Политика региона
114
23 июля 2020 15:34
Песков отметил, что конкретных решений еще нет и напомнил, что этот вопрос находится в ведении правительства России и его штаба по борьбе с распространением... Политика региона
162
Выборы в Самарской области
18 июля 2020 12:01
Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Выборы в Самарской области
684
3 июля 2020 12:49
Поправки поддержали 77,92% россиян. Выборы в Самарской области
684
2 июля 2020 17:21
Депутат Самарской губернской думы подчеркнул, что весь процесс в регионе проходил высокопрофессионально и ответственно. Выборы в Самарской области
1562
Видео
21 июля 2020 12:29
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
544
16 июля 2020 09:37
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1036
15 июля 2020 13:42
Проводилась эвакуация людей. Происшествия
942
9 июля 2020 10:07
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
1600
6 июля 2020 12:47
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году. Строительство
1466
4 июля 2020 11:53
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы". В стране
1493
Фоторепортажи
24 июня 2020 14:06
Он стал единственным в ПФО. 75 лет ПОБЕДЫ
2099
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
3792
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
3271
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
4178
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
4310
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
4344
Мероприятия