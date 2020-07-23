Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ

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«Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих... Нам здесь надо подумать, обратиться за дополнительной дотацией», — сказал Дегтярев.Он добавил, что регион в 2018 году занял 72-е место из 85 по доле расходов населения на коммунальные платежи. Врио главы региона предложил «попробовать» снизить тарифы для населения через «федеральный центр субсидирования». По его словам, накапливать долги и сохранять высокие тарифы на тепло — «не очень хорошо».Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края 20 июля после того, как президент России Владимир Путин отправил в отставку бывшего губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал с начала июля находится под арестом по обвинению в организации убийств.Жители Хабаровска на митинге потребовали от врио губернатора вернуться в Москву. Дегтярев заявил, что не уедет, так как нужно работать.Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» / РБК