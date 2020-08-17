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Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Хабаровского края

17 августа 2020 09:53
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Одну из городских поликлиник Дегтярев посетил в понедельник. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства, он пообщался с пациентами.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Александра Витько, проработавшего на этой должности 13 лет, передает ТАСС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"После проверки поликлиники Михаил Дегтярев провел аппаратное совещание, где объявил о том, что министр здравоохранения Александр Витько покинет свой пост. На его место будет назначен Евгений Никонов, который сегодня является заместителем председателя правительства края по социальным вопросам. Евгений Леонидович будет работать на посту министра, а также исполнять обязанности заместителя председателя правительства по социальным вопросам", - сказали в пресс-службе. Там также отметили, что от жителей Хабаровского края чаще всего поступают жалобы на систему здравоохранения.

Витько был министром здравоохранения Хабаровского края с 2007 года.

Одну из городских поликлиник Дегтярев посетил в понедельник. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства, он пообщался с пациентами. Выяснилось, что в медучреждении не соблюдается режим термометрии, результаты анализов не отправляются на электронную почту, охрана ведет себя агрессивно, в учреждении не хватает специалистов, особенно терапевтов и педиатров. "В целом Михаил Дегтярев отметил, что сегодня в крае наиболее остро строит вопрос организации дружелюбной системы здравоохранения, в первую очередь в поликлиниках", - рассказали в пресс-службе.


Ранее Дегтярев представил нового заместителя председателя правительства по социальным вопросам Никонова, который до этого работал начальником управления делами и координации деятельности Департамента здравоохранения города Москвы. Он хабаровчанин, окончил Дальневосточный государственный медицинский университет (Хабаровск), работал в системе здравоохранения края, после чего переехал в Москву. 



Фото:   Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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Комментарии


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17 августа 2020  09:53
Одну из городских поликлиник Дегтярев посетил в понедельник. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства, он пообщался с пациентами.
Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения Хабаровского края
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