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Далай-лама похвалил Путина за внимание к миру

30 мая 2019 23:40
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По его словам,
Далай-лама заявил, что мир находится в критическом положении, и похвалил президента России Владимира Путина за большое внимание к происходящему в разных частях света и долгосрочной перспективе, передает РИА Новости.

"Российская Федерация – это великая страна, обладающая большой мощью. Последние события показали, что Путин как руководитель страны уделяет большое внимание происходящему в разных частях мира, и это хорошо", - заявил Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.

По его словам, "сегодня мир находится в критическом положении". "И Путину нужно очень тщательно обдумывать свои действия, принимать во внимание картину в целом и думать о том, что принесет пользу в долгосрочной перспективе", - добавил Далай-лама. 


Фото:    vk.com
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Комментарии



Политика региона
30 мая 2019  23:40
По его словам, "сегодня мир находится в критическом положении".
Далай-лама похвалил Путина за внимание к миру
По его словам, "сегодня мир находится в критическом положении".  Политика региона
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