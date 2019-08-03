CNN узнал о разговоре Трампа с Путиным: лидеры стран обсудили необходимость назначения нового посла в Москве
3 августа 2019 21:25
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По их словам, Путин и Трамп говорили о том, что в ближайшие месяцы должен быть назначен новый посол в связи с ожидаемым отъездом Хантсмана в США. Конкретных кандидатур, кто бы мог сменить нынешнего посла в России, лидеры не обсуждали.
Источник телеканала в посольстве США в Москве сообщил, что в последние несколько месяцев Хантсман и его жена заняты чем-то вроде «прощального тура», проводят ужины с другими дипломатами, словно готовятся покинуть страну.
В начале июня The Atlantic сообщал, что Ханстман к концу года может покинуть свой пост и вернуться в Вашингтон. Издание писало, что дипломат планирует выдвигаться на пост губернатора штата Юта.
Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся в минувшую среду. В ходе переговоров президент США предложил помощь в тушении лесных пожаров в России. Путин в ответ заявил, что Москва при необходимости воспользуется предложением, сообщала пресс-служба Кремля. В Белом доме добавили, что лидеры также обсудили двустороннюю торговлю. Решение официально выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности лидеры не обсуждали. Трамп позднее назвал состоявшийся разговор с Путиным хорошим.
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Комментарии
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В связи с тем, что нынешний посол Джон Хантсман готовится покинуть этот пост. Политика региона
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