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Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

31 июля 2020 14:18
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Увеличение пенсий, повышение цен на газ, новые тарифы ОСАГО.
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.

Возобновление международных рейсов

С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.

Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что "это решение также позволит ускорить возвращение граждан РФ из-за рубежа".

Увеличение накопительных пенсий…

С 1 августа накопительные пенсии россиян увеличатся на 9,13%. Перерасчет пройдет беззаявительно (никуда обращаться и писать заявления не нужно) и коснется пенсий 80 тыс. человек.

Накопительная пенсия — это денежная сумма, формируемая из взносов работодателя и прибыли от их инвестирования. Ранее средний размер накопительной пенсии составлял 956 руб. в месяц.

…участников программы софинансирования накоплений…

Также с 1 августа повышение выплат на 7,99% предусмотрено для участников программы софинансирования пенсионных накоплений. Тем, кому сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение определенного самим человеком периода. В настоящее время такую пенсию получают 32 тыс. пенсионеров. Ранее средний размер срочной пенсионной выплаты составлял 1705 руб. в месяц.

…и перерасчет пенсий работающих пенсионеров

С 1 августа проведут корректировку пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Это обязательная ежегодная процедура. Для этого не нужно обращаться с заявлением в ПФР.

Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно корректироваться в сторону увеличения с учетом поступивших средств. Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла.

Повышение цен на газ

С 1 августа произойдет индексация оптовых цен на газ для населения. Тарифы для населения вырастут на 3%, для других категорий потребителей, например для бизнеса, — на 2,99%. Ранее Федеральная антимонопольная служба утвердила повышение цен на газ с 1 июля, но из-за экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса сроки сдвинулись на месяц.

В прошлом году цены на газ для населения выросли на 1,4%, а летом 2018 года — на 3,4%.

Получение земли в Бурятии и Забайкалье

Жители всех регионов России с 1 августа 2020 года смогут оставить свои заявки на получение земельных участков на территории Бурятии и Забайкалья.

Это третий этап программы "Дальневосточный гектар". Право на получение земли распространяется также на участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, совместно переселяющимся на постоянное место жительства в РФ.

Истекает срок подачи деклараций о доходах

1 августа истекает срок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Согласно закону, отчитываться об этом должны депутаты и чиновники всех уровней — федерального, регионального и муниципального. В этом году в связи с распространением коронавируса по указу президента срок подачи деклараций был продлен.

Нельзя пополнять анонимные электронные кошельки

С 3 августа физлица не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности.

Если не будет пройдена идентификация, можно будет зачислить средства только с использованием банковского счета. То есть просто пополнить анонимный кошелек через терминал уже не получится — для этого нужно будет использовать банковский счет.

Нововведение направлено на борьбу с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма.

На некоторых авто появятся квадратные номера

С 4 августа вступает в силу ГОСТ Р 50577-2018, который предусматривает новые типоразмеры государственных регистрационных знаков транспортных средств.

На мотоциклах можно использовать номера, размер которых составляет 190х145 мм вместо нынешних 245х185 мм. Также номера уменьшенного размера разрешат на автомобилях с нестандартным местом крепления номера.

Иностранные студенты смогут подрабатывать

С 5 августа вступает в силу закон, разрешающий иностранным студентам, которые учатся очно, работать без получения специального разрешения в свободное от учебы время. По новым правилам не требуется, чтобы у работодателя было разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Если студент прекратил обучение, трудовой договор должен быть завершен.

Уволенные сотрудники получат выплаты

С 13 августа сотрудники, уволенные в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, проработавшие более месяца, получат от работодателя средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Выплаты должны быть произведены до ликвидации организации.

"Если ранее увольняемому по сокращению или ликвидации выплачивалось выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохранялся средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия), то теперь, по новым правилам, если работник не может найти работу больше месяца, то работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц", — объясняет ведущий бухгалтер HeadHunter Марина Лисюкова.

Следующий расчет выполнен по новым правилам. Работодатель обязан выплатить работнику при увольнении:

- Заработную плату за время, фактически отработанное в месяце увольнения.
- Компенсацию за все неиспользованные отпуска.
- Выходное пособие в размере среднего месячного заработка.

Выходное пособие рассчитывается по среднему заработку за 12 месяцев, предшествующих месяцу увольнения, оплачивается в рабочих днях (часах), НДФЛ не облагается. Например, работника сокращают в июле 2020 года, его оклад 40 000,00 руб. За период с июля 2019 по июнь 2020 года он отработал 246 дней и заработал 480 000 руб. 480 000 делите на 246 = 1 951, 22 руб. — это среднее начисление в день.

Чтобы рассчитать среднемесячный заработок при увольнении, нужно объем средних начислений в день умножить на количество рабочих дней за месячный период по его плановому графику начиная со дня, следующего за датой увольнения. Пусть в этом месяце сотрудник должен был отработать 20 дней. Тогда выходное пособие составит 39 024,40 руб. (1 951,22 руб. × 20).

"Важно, чтобы работники, если они не трудоустроились после увольнения, обратились письменно к работодателю о выплате компенсации. Если в течение десяти дней нет ответа, нужно немедленно обратиться в суд либо по месту нахождения работодателя, либо по своему месту жительства", — уточняет Зоя Кондратьева, доцент кафедры трудового права юридического факультета МГУ, кандидат юридических наук.

Новые тарифы ОСАГО для аккуратных водителей

С 24 августа вступит в силу закон, который позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса ОСАГО. Одно из основных положений закона — возможность страховщиков учитывать при определении тарифа в ОСАГО (в пределах его минимальных и максимальных значений, установленных ЦБ РФ) качество вождения и соблюдение правил ПДД водителями. Тарифный коридор будет расширен на 10% вверх и на 10% вниз. Изменения позволят назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит неаккуратно, нарушает ПДД.

Господдержка бизнеса в Арктике

С 28 августа любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 1 млн руб., сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций. Инвестпроект признается новым, если на дату направления заявки объем капитальных вложений, осуществленных при реализации проекта, не превышает 25% от общего объема капитальных вложений, предусмотренных бизнес-планом этого проекта.

Также для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм.
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