Членство в партии самарского депутата Аркадия Лазарева, задержанного по подозрению во взяточничестве, будет приостановлено в ближайшее время
25 сентября 2019 15:54
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По версии следствия, Лазареву предназначалась взятка в размере 1,5 миллионов рублей за отказ от участия в электронном аукционе на оказание услуг по реализации арестованного имущества. Деньги передавались через посредника, который также задержан.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как только она будет определена, президиум политсовета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Самарского района приостановит членство в партии Аркадия Лазарева, подозреваемого в коммерческом подкупе в особо крупных размерах.
Заседание президиума местного политсовета назначено на 26 сентября, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР" .
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