Членство в партии самарского депутата Аркадия Лазарева, задержанного по подозрению во взяточничестве, будет приостановлено в ближайшее время

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Активист самарского отделения ОНФ, руководитель региональной общественной организации «Дорога63», депутат Самарского района городского округа Самара, Аркадий Лазарев был задержан по подозрению во взяточничестве. О возбуждении уголовного дела сообщило следственное управление СК РФ региона, а затем ряд региональных и федеральных СМИ.По версии следствия, Лазареву предназначалась взятка в размере 1,5 миллионов рублей за отказ от участия в электронном аукционе на оказание услуг по реализации арестованного имущества. Деньги передавались через посредника, который также задержан.В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.Как только она будет определена, президиум политсовета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Самарского района приостановит членство в партии Аркадия Лазарева, подозреваемого в коммерческом подкупе в особо крупных размерах.Заседание президиума местного политсовета назначено на 26 сентября, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР" .