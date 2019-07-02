Чехия отменила запрет на полеты российским авиакомпаниям
2 июля 2019 14:39
119
«Сразу после этого Министерство транспорта Чешской Республики начало взаимную процедуру в отношении российских авиаперевозчиков. Поэтому полеты также будут разрешены до 7 июля 2019 года», — говорится в сообщении.
Прага не стремится заблокировать перелеты между двумя странами, но должна защищать интересы своих перевозчиков, отметили в министерстве. «Минтранс Чехии сожалеет о неудобствах и осложнениях, с которыми столкнулись пассажиры и которые были вызваны первоначальным решением российской стороны», — говорится в сообщении.
Российский Минтранс, заявили в Чехии, в одностороннем порядке «ограничил право» Czech Airlines летать над Сибирью в рамках маршрута между Прагой и Сеулом. Чехия сочла это нарушением договоренностей и, в свою очередь, ограничила российские авиакомпании в праве летать в страну, следует из сообщения.
Отменять рейсы российские авиакомпании начали в ночь на 2 июля, ссылаясь на решение Чехии аннулировать разрешения. О том, что причиной стал отказ Минтранса России согласовать полеты в Сеул для Czech Airlines, ранее сообщали источники РБК в правительстве и в одной из авиакомпаний.
Российское Министерство транспорта заявило, что решение Праги противоречит соглашению между двумя странами о воздушном пространстве.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
2 июля 2019 15:29
Заседание проводит Премьер-министр Дмитрий Медведе в. Политика региона
111
2 июля 2019 14:39
Чехия и Россия выдали авиакомпаниям разрешение на полеты до 7 июля. В Праге подтвердили, что проблемы возникли из-за отказа Москвы согласовать полеты чешской... Политика региона
118
1 июля 2019 20:43
За четверть века региональный представительный орган внес в Государственную Думу 266 законопроектов, из которых 30 стали федеральными законами. Политика региона
321
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1759
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1323
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1326
Видео
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3564
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
968
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
347
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
534
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
470
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
430
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
589
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
466
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
698
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
720
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
455
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
780
Мероприятия