Чехия отменила запрет на полеты российским авиакомпаниям

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«Сразу после этого Министерство транспорта Чешской Республики начало взаимную процедуру в отношении российских авиаперевозчиков. Поэтому полеты также будут разрешены до 7 июля 2019 года», — говорится в сообщении.Прага не стремится заблокировать перелеты между двумя странами, но должна защищать интересы своих перевозчиков, отметили в министерстве. «Минтранс Чехии сожалеет о неудобствах и осложнениях, с которыми столкнулись пассажиры и которые были вызваны первоначальным решением российской стороны», — говорится в сообщении.Российский Минтранс, заявили в Чехии, в одностороннем порядке «ограничил право» Czech Airlines летать над Сибирью в рамках маршрута между Прагой и Сеулом. Чехия сочла это нарушением договоренностей и, в свою очередь, ограничила российские авиакомпании в праве летать в страну, следует из сообщения.Отменять рейсы российские авиакомпании начали в ночь на 2 июля, ссылаясь на решение Чехии аннулировать разрешения. О том, что причиной стал отказ Минтранса России согласовать полеты в Сеул для Czech Airlines, ранее сообщали источники РБК в правительстве и в одной из авиакомпаний.Российское Министерство транспорта заявило, что решение Праги противоречит соглашению между двумя странами о воздушном пространстве.