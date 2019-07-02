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Новости /  Политика /  Политика региона  

Чехия отменила запрет на полеты российским авиакомпаниям

2 июля 2019 14:39
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Чехия и Россия выдали авиакомпаниям разрешение на полеты до 7 июля. В Праге подтвердили, что проблемы возникли из-за отказа Москвы согласовать полеты чешской компании в Корею через Россию.
Утром 2 июля Минтранс России выдал авиакомпании Czech Airlines разрешение совершать полеты, оно действует до 7 июля, сообщили в Министерстве транспорта Чехии, передает РБК.

«Сразу после этого Министерство транспорта Чешской Республики начало взаимную процедуру в отношении российских авиаперевозчиков. Поэтому полеты также будут разрешены до 7 июля 2019 года», — говорится в сообщении.

Прага не стремится заблокировать перелеты между двумя странами, но должна защищать интересы своих перевозчиков, отметили в министерстве. «Минтранс Чехии сожалеет о неудобствах и осложнениях, с которыми столкнулись пассажиры и которые были вызваны первоначальным решением российской стороны», — говорится в сообщении.

Российский Минтранс, заявили в Чехии, в одностороннем порядке «ограничил право» Czech Airlines летать над Сибирью в рамках маршрута между Прагой и Сеулом. Чехия сочла это нарушением договоренностей и, в свою очередь, ограничила российские авиакомпании в праве летать в страну, следует из сообщения.

Отменять рейсы российские авиакомпании начали в ночь на 2 июля, ссылаясь на решение Чехии аннулировать разрешения. О том, что причиной стал отказ Минтранса России согласовать полеты в Сеул для Czech Airlines, ранее сообщали источники РБК в правительстве и в одной из авиакомпаний.

Российское Министерство транспорта заявило, что решение Праги противоречит соглашению между двумя странами о воздушном пространстве.


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