Бывший КВНщик прокомментировал выдвижение в сенаторы от Калмыкии
7 июля 2019 21:47
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Ранее в разговоре с РИА Новости Тарбаев сообщил, что врио главы Калмыкии включил его в список кандидатов в члены Совета Федерации от республики.
"Для меня статус - не сама цель. Конечно, это дает определенные возможности с точки зрения лоббирования интересов республики, привлечения инвестиций. Но я и сейчас занимаюсь этим, помогаю республике и буду заниматься этим в любом статусе", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, он регулярно предпринимает попытки решить насущные проблемы республики.
"У меня постоянно идут какие-то переговоры, встречи на тему создания в республике каких-то производств, решения энергетического вопроса, решения проблемы с чистой водой, аграрным комплексом. Я все вопросы республики знаю очень хорошо, потому что занимаюсь этим постоянно, просто вопрос в том, в каком статусе это делать", - заключил Тарбаев.
Как отметил собеседник агентства, к данному предложению он был готов, так как проходил наравне с другими кандидатами собеседование в администрации главы республики Калмыкии некоторое время назад.
"Все зависит теперь от согласования на уровне Совета Федерации, на уровне администрации президента, тут уже зависит от того, как оценят меня и мою деятельность. Но я уже на этом этапе доволен тем, что глава Калмыкии меня поддерживает", - сообщил Тарбаев.
Сангаджи Тарбаев окончил Российский университет дружбы народов, был капитаном команды КВН "Сборная РУДН", телеведущим, является членом Общественной палаты Москвы, генеральным директором компании My Way Productions и продюсером промоутерской компании Fight Nights.
Президент РФ Владимир Путин 20 марта принял отставку руководившего республикой с 2010 года Алексея Орлова и назначил Бату Хасикова, многократного чемпиона мира по кикбоксингу, временно исполняющим обязанности главы Калмыкии.
Фото: соцсети
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