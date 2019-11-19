Бюджет Самарской области на 2020 и плановый период 2021-2022 годов принят в первом чтении

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При формировании главного финансового документа региона были учтены просьбы жителей губернии, депутатов, а также глав городов и районов. Каждое предложение было внимательно рассмотрено и по возможности учтено. Опираясь на базовый вариант социально-экономического развития области, доходы бюджета составят 149,3 млрд рублей – в основном за счет поступлений налоговых платежей на прибыль от организаций и доходов физических лиц.Важно отметить, что сформированный региональный бюджет является бюджетом развития. Как подчеркнул первый вице-губернатор – председательПравительства области Виктор Кудряшов, темпы роста промышленного производства, достигнутые в области в текущем году, существенно опережаютсреднероссийские показатели. «Положительная динамика промышленного производства отмечается уже несколько лет подряд. Наш регион – один из лидеров в стране по темпам роста внебюджетных инвестиций. В прошлом году этот показатель составил 9,3%, в этом году прогнозируем рост еще н4,8%. В проекте бюджета предусмотрено увеличение инвестиционных расходов. В 2020 году общий объем капитальных вложений с учетом средств дорожного фондапревысит 30 млрд. рублей», – подчеркнул глава регионального кабинета министров.При этом продолжается активная работа по снижению объема государственного долга региона – задача, которую поставил Дмитрий Азаров с первых дней работы в должности главы региона. За последние два года госдолг губернии сократился на более чем 12,6 млрд рублей и на начало года он составит 54,6 млрд.Министр управления финансами региона Андрей Прямилов на заседании регионального парламента отметил, что основная часть средств при расходовании бюджета будет направлена на решение приоритетных социально-экономических задач, реализацию национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. «Доля расходов социального характера составляет более 85% от общего объема расходов областного бюджета на 2020 год, в том числе в сферах: образования (26,6%), социальной политики (26,2%), здравоохранения (7,6%), физической культуры и спорта (3,8%), культуры (2,1%), национальной экономики (19,7%)», – подчеркнул министр.«Наша работа, направленная на динамичное и ускоренное развитие экономики, привлечение инвестиций, уже дает свой результат. Доходная часть бюджета Самарской области выросла более чем на 5 млрд рублей к уточненному плану этого года. И это только собственные средства, без учета поступлений из федерального центра, – подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. – Увеличение доходов регионального бюджета позволяет одновременно решать 2 ключевые, на мой взгляд задачи, – выполнять взятые на себя социальные обязательства, гарантируя предоставление всех мер социальной поддержки для различных категорий граждан, а также сокращать объем государственного долга, накопленного в прежние годы».Бюджетная обеспеченность позволяет вводить и новые меры социальной поддержки. Напомним, на расширенном заседании регионального Правительства губернатор вышел с инициативой о введении с 1 января 2020 года новой меры поддержки семей с детьми – «Подарок новорожденному». Подарочный комплект стоимостью 10 тыс. рублей будет вручаться семьям, в которых родился первый ребенок. Предложение главы региона было поддержано общественностью и при планировании бюджета необходимые средства учтены.Председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике регионального парламента Марина Сидухина отметила, что социальная политика при планировании бюджета находится в приоритете.«Сегодня существенные средства направляются на реализацию новых мер социальной поддержки, которые были предложены губернатором Самарскойобласти, на индексацию уже существующих соцвыплат, – подчеркнула депутат. – Это забота о всех категориях населения: о детях, семьях, в том числе многодетных, о наших пенсионерах, ветеранах и тружеников тыла».В проекте бюджета на 2020-2022 годы предусмотрены средства на улучшение жилищных условий молодых семей. 1280 молодых семей смогут получить жилье уже в будущем году. Также заложены средства на компенсацию процентов по ипотеке семьям с детьми, участникам программы «Молодой семье – доступное жилье», достигшим 36-летнего возраста. Губернатором было принято еще одно важное решение – обеспечивать детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в учреждениях общего и среднего профессионального образования, двухразовым питанием.Также с 1 января следующего года будут проиндексированы выплаты и доплаты региональным льготникам – ветеранам труда, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда Самарской области и некоторым другим категориям. Принято решение об индексации заработной платы всем работникам бюджетной сферы, не попавшим под действие «майских» указов Президента.Бюджетом определены средства и на подготовку и проведение празднования 75-й годовщины Победы. Кроме того, будут выполнены работы по ремонту и благоустройству военно-исторических мемориальных комплексов (памятников), мест захоронений участников Великой Отечественной войны.В следующем году из регионального бюджета на реализацию нацпроектов будет направлено 10,4 млрд рублей. А в ближайшие три года – более 30 млрд. – запланированы расходы на проектирование, строительство и реконструкцию 11 объектов здравоохранения (6 поликлинических отделений, инфекционный корпус Сызранской горбольницы, здание Нефтегорской ЦРБ и др.), 15 детских садов (в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Волжском, Красноярском, Ставропольском районах), 5 новых школ (3 в Самаре, по одной – в Тольятти и Ставропольском районе), 9 учреждений культуры. Впервые за несколько лет на территории региона будут возведены и реконструированы корпуса в 7 детских оздоровительных лагерях и 2 учреждений социального обслуживания населения. Запланировано устройство 54 многофункциональных спортивных площадок и 12 универсальных спортивных комплексов.После детального рассмотрения, депутаты приняли законопроект «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» в первом чтении.«Была проведена большая серьезная подготовительная работа по подготовке главного финансового документа Самарской области, – отметил успех совместной работы губернатора, Правительства региона и парламентариев Геннадий Котельников, председатель Самарской губернской думы. – Отмечу, что бюджет имеет ярко выраженную социальную направленность – 2/3 средств будет выделено на развитие здравоохранения, образования, спорта, повышение зарплат бюджетникам, социальные выплаты. Мы сконцентрировали свое внимание на улучшении качества жизни наших граждан».Законопроект об областном бюджете во втором чтении депутаты рассмотрят уже 4 декабря. Планируется внесение поправок с учетом поступлений из федерального бюджета, передает пресс-служба облправительства.