Быстрее, выше, сильнее: «единороссы» подключаются к проблемам спортсменов-общественников

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Консультативный совет общественных объединений при Секретаре Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создан для взаимодействия общественности с партией, органами исполнительной и законодательной власти и реализации общих задач и целей.

Добровольные физкультурно-спортивные общества всегда вели успешную деятельность по привлечению населения к занятиям физической культурой: ДОСААФ, «Динамо», «Урожай», «Буревестник». Вот и сейчас общественники могут подсказать, как вписать популяризацию массового спорта в национальные проекты, ведь от регулярных занятий физкультурой в итоге зависит здоровье нации.

Активизировать работу по вопросам развития физкультуры и спорта в регионе призван помочь комитет по спорту Консультативного совета при Секретаре Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрии Азарове.

Председатель комитета - руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе, президент Федерации спортивной борьбы Самарской области Александр Живайкин подчеркнул, что основной смысл деятельности Консультационного Совета – взаимодействие с общественными организациями, коллаборация партийных ресурсов с возможностями общественников.

«Это две очень большие и серьезные силы, огромное количество энергичных и инициативных людей. Не нужно выдумывать разные теории и спорить о них. Надо идти к людям, объединяться с ними, расширяться и делать общее дело. В этом наша сила и наше преимущество. Люди должны это не просто видеть и понимать, они должны быть вместе с нами», - отметил Александр Живайкин, председатель комитета по спорту Консультативного совета.

Важные моменты взаимодействия с общественными организациями, с существующими федерациями и объединениями, напомнил руководитель Регионального исполнительного комитета Самарского регионального отддения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрий Холин.

Состав комитета еще не утвержден, но представители федераций уже готовы приступить в работе. Вопросов - множество. Это и дальнейшее развитие инфраструктуры массового спорта в шаговой доступности, и создание условий для государственно-частного партнерства в этой сфере. В рамках партийного проекта «Детский спорт» и нацпроекта «Демография» в Самарской области построен первый ФОКОТ в Куйбышевском районе, это хороший пример слаженной работы региональных минспорта и минстроя, партийцев, депутатов всех уровней.

Не всегда есть возможность обеспечить необходимое финансирование каждому виду спорта, рассказала заместитель министра спорта Лидия Рогожинская. Существует проблема подготовки и квалификации специалистов, работающих в системе школьного, дополнительного и высшего образования, внимания требуют и вопросы совершенствования системы оплаты и защиты трудовых прав тренеров, специалистов, работающих с людьми с ОВЗ, заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Решено было включить в состав комитета представителей не только присутствующих сегодня спортивных федераций, но и профильных департаментов самых крупных муниципалитетов – Самары и Тольятти. Ряд некоммерческих спортивных организаций тоже могли бы прислать своих делегатов, отметила Лидия Рогожинская. Необходимо включить в состав комитета и общественные объединения, представляющие интеллектуальные виды спорта, современные молодежные спортивные союзы.

Восточные единоборства, воркаут, киберспорт, брейкдансинг, шахматы – многие виды спорта и общественные объединения профессиональных спортсменов и любителей нуждаются в поддержке и развитии. Об этом еще раз напомнила Лидия Рогожинская представителям ведущих спортивных федераций региона – баскетбола, хоккея, плавания, фехтования.

Недавний фестиваль «Лето с футбольным мячом» продемонстрировал неизменную любовь самарских школьников к футболу и существующий интерес к киберспорту. Федерация компьютерного спорта Самарской области должна войти в состав Консультативного Совета, ведь по популярности киберспорт вполне может соперничать с активными видами спорта, особенно в условиях пандемии и ограничительных мер, отметил региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Роман Балтер.

Основная цель комитета - выработка совместных решений и предложений по развитию спорта в регионе, обсуждение и решение проблем, связанных с деятельностью спортивных федераций и общественных объединений, направленных на развитие массового и профессионального спорта в губернии.

К 2024 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна увеличиться до 55% населения страны, что должно учитываться и при создании новой стратегии по развитию физкультуры и спорта до 2030 года.

Александр Живайкин предложил лидерам спортивных федераций подготовить предложения и развитию организации, и по продвижению отдельных видов спорта в Самарской области в ближайшие 2-3 недели.

Для оперативной связи и консолидации усилий было решено создать общий чат-мессенджер, который позволит быть на связи всем заинтересованным лицам независимо от эпидемиологической обстановки.

Собранные предложения по развитию и популяризации массовых видов спорта будут направлены на рассмотрение Консультативного совета общественных объединений.