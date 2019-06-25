Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии

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— Конечно, это подогревается однозначно и американскими спецслужбами. А Саакашвили, как всегда, пытается выжать максимум из этого протеста и будет делать всё, чтобы антироссийская истерия была главной направляющей грузинской политики, — считает Бурджанадзе.Она добавила, что какой-либо позитивный прогноз на будущее здесь озвучить сложно. Из-за недальновидности официальной власти в Тбилиси вернуть российско-грузинские отношения на тот уровень, который был хотя бы неделю назад, будет крайне сложно.— Естественно, они (грузинская власть. — Прим. ред.) боятся обидеть своих американских патронов. Тем более Иванишвили до смерти боится, что его миллиарды будут заморожены. Так что ситуация, конечно, сложная, но, я надеюсь, всё-таки не безнадёжная, — добавила Бурджанадзе.