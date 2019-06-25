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Новости /  Политика /  Политика региона  

Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии

25 июня 2019 15:13
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На её взгляд, протест был использован прозападными политическими силами, чтобы навязать антироссийскую риторику.
Действующие власти Грузии наряду со сторонниками бывшего президента страны Михаила Саакашвили виноваты в ухудшении отношений с Россией, передает life.ru. Об этом в интервью "Известиям" заявила бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе. При этом она убеждена, что антироссийская истерия в Тбилиси подогревается представителями Запада.

— Конечно, это подогревается однозначно и американскими спецслужбами. А Саакашвили, как всегда, пытается выжать максимум из этого протеста и будет делать всё, чтобы антироссийская истерия была главной направляющей грузинской политики, — считает Бурджанадзе.

Она добавила, что какой-либо позитивный прогноз на будущее здесь озвучить сложно. Из-за недальновидности официальной власти в Тбилиси вернуть российско-грузинские отношения на тот уровень, который был хотя бы неделю назад, будет крайне сложно.

— Естественно, они (грузинская власть. — Прим. ред.) боятся обидеть своих американских патронов. Тем более Иванишвили до смерти боится, что его миллиарды будут заморожены. Так что ситуация, конечно, сложная, но, я надеюсь, всё-таки не безнадёжная, — добавила Бурджанадзе. 
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Комментарии



Политика региона
25 июня 2019  15:13
На её взгляд, протест был использован прозападными политическими силами, чтобы навязать антироссийскую риторику.
Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии
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