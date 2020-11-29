Я нашел ошибку
Главные новости:
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после поражения от "Оренбурга" – 1:2.
Игорь Осинькин: На протяжении большей части встречи мы играли лучше
Жители Самары уже вовсю создают себе праздничное настроение.  
Самарцы слепили "антиковидного" снеговика
 Дмитрий Азаров в своём инстаграм-аккаунте поздравил мам с праздником.
Дмитрий Азаров: "Позвоните сегодня и скажите Маме пару теплых слов."
Машины загорелись.
В Сергиевском районе при столкновении двух грузовиков погибли три человека
29 ноября советскому партийному и государственному деятелю, бывшему члену Политбюро ЦК КПСС исполняется 100 лет.
"Борис, ты не прав". Высказывания Егора Лигачева о Горбачеве, распаде СССР и перестройке
Глава Счетной палаты назвал положение малого и среднего бизнеса сложным и призвал правительство увеличить поддержку компаний.
Кудрин допустил закрытие трети малого и среднего бизнеса из-за COVID-19
На улице было 20 градусов мороза.
"Уши замёрзнут!" Путин пожурил чиновников без шапок. Видео
"Пенсия назначается в зависимости от заработанных пенсионных прав в период работы."
Пенсионный фонд и Минтруд не планируют проверять доходы пенсионеров
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.86
0.41
EUR 90.46
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Работа сельскохозяйственных ярмарок в Самаре осуществляется  с соблюдением ограничительных мер 
Жителей Самарской области приглашают принять участие в «Е-диктанте»
В Самаре пройдет казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

"Борис, ты не прав". Высказывания Егора Лигачева о Горбачеве, распаде СССР и перестройке

29 ноября 2020 20:24
128
29 ноября советскому партийному и государственному деятелю, бывшему члену Политбюро ЦК КПСС исполняется 100 лет.

29 ноября 2020 года исполняется 100 лет советскому партийному и государственному деятелю, бывшему члену Политбюро ЦК КПСС Егору Лигачеву. ТАСС собрал подборку его высказываний.

О Михаиле Горбачеве

"Михаил Сергеевич Горбачев, несомненно, обладает всеми чертами крупного политического деятеля. Причем у него в запасе еще очень много интеллектуальных и физических сил. Важно также отметить, что для М. С. Горбачева характерен большой азарт в работе, стремление к поиску в малых и больших делах, умение организовать дело <…> Выдвижение М. С. Горбачева вызовет чувство гордости в нашем народе, поднимет авторитет Политбюро ЦК КПСС" (выступление на заседании Политбюро ЦК КПСС, 11 марта 1985 года).

"Я способствовал энергично и активно <...> выдвижению Михаила Сергеевича (Горбачева - прим. ТАСС-ДОСЬЕ). Он об этом знает хорошо. Это, пожалуй, моя самая большая кадровая ошибка" (свидетельские показания по делу КПСС в Конституционном суде РФ, 1992 год).

"Михаил Сергеевич такой президент, который хочет войти в историю чистым, чтобы никто не посмел обвинить его в диктате. Он и сейчас ставит себе в заслугу то, что не воспользовался представленными ему особыми полномочиями как президент страны <...> Возможно, что особая забота о своем "историческом облике" и впрямь порой удерживала Горбачева от решительных, необходимых, но непопулярных мер. Это, как известно, оборачивалось большими бедами" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 года).

"Борис, ты не прав"

"Нельзя молчать, потому что коммунист Ельцин встал на неправильный путь. Оказалось, что человек обладает не созидательной, а разрушительной силой. Его оценка процесса перестройки, подходы и методы работы, признаны в партии несостоятельными и ошибочными. <…> Есть в его выступлении разумные предложения. Но в целом оно свидетельствует о том, что ты, Борис, не сделал правильных политических выводов" (выступление на XIX партийной конференции 1 июля 1988 года).

"Не скрою, меня привлекли в Ельцине живость общения с людьми, энергия и решительность, было заметно, что многие относятся к нему уважительно. К сожалению, впоследствии энергия оказалась разрушительной, решительность - ставкой на силу, граничащую с жестокостью, а общение с людьми вылилось в голый популизм" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 год).

О культе личности

"Сейчас немало говорят о культе личности. Очень важно ответственно разобраться в причинах этого явления, а главное — создать условия, при которых подобное было бы невозможно. Это наш святой долг, наша обязанность. <…> Но нельзя не видеть и другое. За рубежом, да и кое-кто у нас в стране пытаются опорочить весь путь строительства социализма в СССР, представить его как цепь сплошных ошибок, заслонить фактами необоснованных репрессий подвиг народа, создавшего могучую социалистическую державу… За беззакония, совершенные в тридцатые годы, должны отвечать те, кто тогда находился у власти. Из этого и надо исходить, рассказывать молодежи о героической истории партии и страны ответственно и компетентно, что называется, дорожить истиной" (выступление на собрании педагогического актива в г. Электростали Московской области, 1987 год).

О перестройке

"Настоящая драма перестройки состоит в том, что процесс самоочищения нашего общества, начатый в недрах КПСС, впоследствии не только замедлился, но и был извращен. На смену былым коррумпированным элементам, десятилетиями враставшим в плоть КПСС и всего общества, буквально мгновенно, за какие-то один-два года, пришли еще более страшные и всеобъемлющие коррумпированные силы, удушавшие то здоровое начало, которое пробудилось в партии и в стране после апреля 1985 года. <…> А в результате страна, поднявшаяся для того, чтобы совершить обновление, потеряла равновесие, зашаталась и стала падать в пропасть" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 год).

"Перестройка была необходима, возможна и осуществима - это мое твердое мнение" (интервью "Независимой газете" 18 мая 2010 года).

О КПСС

"То, что произошло в нашей стране, — это прежде всего результат ослабления, а затем ликвидации руководящей роли КПСС. <…> Образование в ней фракций, проникновение в руководящий состав партии и государства, партийных и властных структур республик карьеристов, национал-сепаратистов, политическое перерождение группы руководителей страны во главе с Горбачевым, переход их на позиции ликвидаторства компартии и Советского государства — все это звенья одной цепи уничтожения КПСС" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 год).

О распаде СССР

"В первые три года перестройки обстановка в обществе менялась к лучшему, поднимался авторитет партии. Затем началось попятное движение. Теперь, как многие говорят с тревогой, страна подошла к пределу. Нависла реальная угроза целостности советской федерации, единству КПСС. <…> Обстановка требует неотложных действий. Партия, Отечество в опасности, я бы сказал, в чрезвычайной опасности. И возможный распад нашей федерации стал бы потрясением мирового масштаба, непоправимым ударом по социализму, международному коммунистическому и рабочему движению" (письмо генсеку ЦК КПСС Михаилу Горбачеву 27 марта 1990 года).

"Моя точка зрения — каких-то объективных причин не было для развала СССР. Были субъективные причины, был факт предательства определенной группы руководящих работников и перехода их с позиций коммунистической, социалистической, на национал-сепаратистскую и антисоветскую позицию" (интервью радиостанции "Эхо Москвы" 25 марта 2007 года).

О реформах 1990-х годов и демократах

"Люди, самозванно нарекшие себя "демократами", на поверку оказались лидерами с монопольным мышлением, не приемлющими инакомыслия. <...> Занялись распродажей национального богатства России ради сиюминутных выгод. Иначе, впрочем, и быть не могло: если "поскрести" слегка "наших плюралистов", то нетрудно обнаружить, что почти все они были весьма активными деятелями "застойных" времен, преуспевшими и сделавшими карьеры на воспевании "развитого социализма". А перевертыши, идеологические "попы-расстриги", известно, — самый ненадежный люд. Изменив своей вере единожды, они будут юлить и вилять бесконечно" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 год).

"Реформы" демократов потерпели поражение потому, что они направлены на движение страны вспять, от социализма к капитализму, от прогресса к реакции. Никаких миллионов собственников, кучка миллионеров и миллиардеров — таков итог "демократических реформ" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 год).

"Все, кому дорога истина, независимо от политических симпатий, едины в том, что девяностые годы после разрушения Советского Союза, захвата общественной собственности в целях личного обогащения группой предателей, политических перерожденцев из числа руководящих работников партии и государства были неимоверно тяжелыми, трагическими для нашего народа, сопровождались колоссальными потерями, разрухой в экономике, науке, культуре, лишениями и утратами в жизни миллионов людей" (статья в газете "Советская Россия" 30 апреля 2008 года).

О социализме

"Я убежден: социализм — это столбовая дорога человечества к прогрессу" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 год).

О религии и коммунизме

"У церкви и коммунистов есть немало схожих нравственных постулатов, немало точек соприкосновения. В том числе в стремлении воссоздать государственное единство Отечества, противодействовать чуждому нам жизнеустройству, чуждой морали, в стремлении защитить униженных и оскорбленных. <…> Во имя спасения Родины, достижения достойной жизни людей труда недостаточно сосуществование церкви и коммунистов, ставится задача — отношения между ними сделать отношениями взаимодействия, как это бывало в определенные периоды советской власти, в частности в годы Великой Отечественной войны" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 год).

Об антиалкогольной кампании

"Мне приходилось активно участвовать в разработке практических мер по борьбе с пьянством, и вовсе не снимаю с себя ответственности за то, что они поначалу оказались чрезмерно жесткими, административными. Видимо, тут невольно сработало нечто личное: как человек непьющий я психологически не был готов примириться с тем, что кто-то не может "завязать" с выпивкой" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 год).

"Наша антиалкогольная кампания при всех ее ошибках спасла от полмиллиона до миллиона человек. <…> Очень важно, что в ходе этой кампании отучили всех руководителей пить за счет государственных средств. Это было решительно искоренено, хотя мы нажили себе много противников" (интервью "Независимой газете" 18 мая 2010 года).

О личном

"Томский период был самым интересным, самым прекрасным в моей жизни. Это был период душевного подъема. Если бы я больше нигде не работал, то все равно имел бы все основания считать свою жизнь удавшейся, а себя — счастливым человеком" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 год).

"Когда человеку за шестьдесят, суетное, сиюминутное ослабевает в нем, зато все заметнее сказывается накопленная на жизненном пути мудрость. Да, не каждому суждено испытать эти внутренние, душевные перемены, но мне очень близки мысли Льва Толстого, который писал, что, достигнув вершины лет, человек оставляет в прошлом личные стремления и получает возможность полностью сосредоточиться на гражданских чувствах, на служении Отечеству" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 год). 

 

Фото:    Валентин Соболев/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
29 ноября 2020  20:24
29 ноября советскому партийному и государственному деятелю, бывшему члену Политбюро ЦК КПСС исполняется 100 лет.
"Борис, ты не прав". Высказывания Егора Лигачева о Горбачеве, распаде СССР и перестройке
29 ноября советскому партийному и государственному деятелю, бывшему члену Политбюро ЦК КПСС исполняется 100 лет. Политика региона
126
29 ноября 2020  19:56
Глава Счетной палаты назвал положение малого и среднего бизнеса сложным и призвал правительство увеличить поддержку компаний.
Кудрин допустил закрытие трети малого и среднего бизнеса из-за COVID-19
Глава Счетной палаты назвал положение малого и среднего бизнеса сложным и призвал правительство увеличить поддержку компаний. Политика региона
144
27 ноября 2020  21:10
Москва выразила решительный протест Вашингтону в связи с заходом американского эсминца в территориальные воды России 24 ноября.
В МИД заявили о готовности РФ отвечать на провокации США, связанные с нарушением границ
Москва выразила решительный протест Вашингтону в связи с заходом американского эсминца в территориальные воды России 24 ноября. Политика региона
928
Весь список
Выборы в Самарской области
28 сентября 2020  10:39
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Отбирать кандидатов будут через конкурс. Выборы в Самарской области
935
24 сентября 2020  10:38
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Документы от кандидатов на должности глав районов Самары будут приниматься с 28 сентября по 12 октября. Выборы в Самарской области
860
15 сентября 2020  09:56
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
По предварительным данным явка на выборах составила 35,63%. При этом досрочно проголосовало 20%. Выборы в Самарской области
1444
Весь список
Видео
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
1047
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
891
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
1106
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
671
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
915
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
2015
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
2428
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
3279
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
3584
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
3611
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
5221
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
7844
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Матери
29 ноября 2020  12:18 
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Матери
В последнее воскресенье ноября отмечается День Матери. Социум
282
Перевалило за очередную отметку: 251 случай коронавируса в Самарской области выявили за сутки
29 ноября 2020  11:54 
Перевалило за очередную отметку: 251 случай коронавируса в Самарской области выявили за сутки
За сутки умерли еще четверо больных. Здравоохранение
423
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
28 ноября 2020  13:57 
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
Умерли еще двое мужчин и две женщины. Здравоохранение
1164
На встрече главы регионов договорились о реализации совместных проектов, среди которых туризм, сельское хозяйство и модернизация дорожной инфраструктуры.
27 ноября 2020  20:24 
Дмитрий Азаров и Рустам Минниханов обсудили перспективы сотрудничества Самарской области и Татарстана
На встрече главы регионов договорились о реализации совместных проектов, среди которых туризм, сельское хозяйство и модернизация дорожной инфраструктуры. Политика региона
976
Утверждение государственной кадастровой стоимости земельных участков позволит снизить налоговую нагрузку на граждан и бизнес
27 ноября 2020  16:59 
Утверждение государственной кадастровой стоимости земельных участков позволит снизить налоговую нагрузку на граждан и бизнес
Виктор Кудряшов провел внеочередное заседание регионального Правительства. Экономика региона
874
Весь список
Акценты
На встрече главы регионов договорились о реализации совместных проектов, среди которых туризм, сельское хозяйство и модернизация дорожной инфраструктуры.
27 ноября 2020  20:24 
Дмитрий Азаров и Рустам Минниханов обсудили перспективы сотрудничества Самарской области и Татарстана
На встрече главы регионов договорились о реализации совместных проектов, среди которых туризм, сельское хозяйство и модернизация дорожной инфраструктуры. Политика региона
975
Получить налоговое уведомление на уплату имущественных налогов можно в рабочую субботу
27 ноября 2020  17:37 
Получить налоговое уведомление на уплату имущественных налогов можно в рабочую субботу
1 декабря - последний день, когда можно оплатить имущественные налоги за 2019 год. Уже с 2 декабря неплательщикам начнут начисляться пени. Экономика региона
715
Леонид Симановский: В принятом Госдумой федеральном бюджете на 2021 год выделены средства на реконструкцию и строительство более 20 объектов в Самарской области
27 ноября 2020  12:52 
Леонид Симановский: В принятом Госдумой федеральном бюджете на 2021 год выделены средства на реконструкцию и строительство более 20 объектов в Самарской области
В том числе, выделены средства на финансирование двух первоочередных объектов, по поводу которых Леонид Симановский обращался с отдельным письмом в Минфин РФ. Строительство
1964
Весь список
Прямая речь/Интервью
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
910
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
25 ноября 2020  11:46 
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Экономика региона
1871
Рассказал Игорь Осинькин после победы над
21 ноября 2020  15:38 
Игорь Осинькин: Матч очень тяжелый, и мы рады этим трем очкам
Рассказал Игорь Осинькин после победы над "СКА-Хабаровском" – 1:0. Спорт в регионе
1577
Весь список
Новости Тольятти
28 ноября 2020  10:35
В Тольятти планируется экологический эксперимент
В Тольятти планируется экологический эксперимент
Речь идёт об установке в жилых кварталах специальных датчиков для дополнительного контроля за состоянием качества воздуха в различных точках. Новости Тольятти
648
26 ноября 2020  11:33
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
За время существования тольяттинского ОМОН его сотрудники свыше 70 раз выезжали в служебные командировки в различные регионы России. Новости Тольятти
382
24 ноября 2020  09:38
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Администрация Тольятти провела уже третий за 2020 год аукцион по продаже городского автовокзала Новости Тольятти
744
Весь список