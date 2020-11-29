"Борис, ты не прав". Высказывания Егора Лигачева о Горбачеве, распаде СССР и перестройке

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29 ноября 2020 года исполняется 100 лет советскому партийному и государственному деятелю, бывшему члену Политбюро ЦК КПСС Егору Лигачеву. ТАСС собрал подборку его высказываний.

О Михаиле Горбачеве

"Михаил Сергеевич Горбачев, несомненно, обладает всеми чертами крупного политического деятеля. Причем у него в запасе еще очень много интеллектуальных и физических сил. Важно также отметить, что для М. С. Горбачева характерен большой азарт в работе, стремление к поиску в малых и больших делах, умение организовать дело <…> Выдвижение М. С. Горбачева вызовет чувство гордости в нашем народе, поднимет авторитет Политбюро ЦК КПСС" (выступление на заседании Политбюро ЦК КПСС, 11 марта 1985 года).

"Я способствовал энергично и активно <...> выдвижению Михаила Сергеевича (Горбачева - прим. ТАСС-ДОСЬЕ). Он об этом знает хорошо. Это, пожалуй, моя самая большая кадровая ошибка" (свидетельские показания по делу КПСС в Конституционном суде РФ, 1992 год).

"Михаил Сергеевич такой президент, который хочет войти в историю чистым, чтобы никто не посмел обвинить его в диктате. Он и сейчас ставит себе в заслугу то, что не воспользовался представленными ему особыми полномочиями как президент страны <...> Возможно, что особая забота о своем "историческом облике" и впрямь порой удерживала Горбачева от решительных, необходимых, но непопулярных мер. Это, как известно, оборачивалось большими бедами" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 года).

"Борис, ты не прав"

"Нельзя молчать, потому что коммунист Ельцин встал на неправильный путь. Оказалось, что человек обладает не созидательной, а разрушительной силой. Его оценка процесса перестройки, подходы и методы работы, признаны в партии несостоятельными и ошибочными. <…> Есть в его выступлении разумные предложения. Но в целом оно свидетельствует о том, что ты, Борис, не сделал правильных политических выводов" (выступление на XIX партийной конференции 1 июля 1988 года).

"Не скрою, меня привлекли в Ельцине живость общения с людьми, энергия и решительность, было заметно, что многие относятся к нему уважительно. К сожалению, впоследствии энергия оказалась разрушительной, решительность - ставкой на силу, граничащую с жестокостью, а общение с людьми вылилось в голый популизм" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 год).

О культе личности

"Сейчас немало говорят о культе личности. Очень важно ответственно разобраться в причинах этого явления, а главное — создать условия, при которых подобное было бы невозможно. Это наш святой долг, наша обязанность. <…> Но нельзя не видеть и другое. За рубежом, да и кое-кто у нас в стране пытаются опорочить весь путь строительства социализма в СССР, представить его как цепь сплошных ошибок, заслонить фактами необоснованных репрессий подвиг народа, создавшего могучую социалистическую державу… За беззакония, совершенные в тридцатые годы, должны отвечать те, кто тогда находился у власти. Из этого и надо исходить, рассказывать молодежи о героической истории партии и страны ответственно и компетентно, что называется, дорожить истиной" (выступление на собрании педагогического актива в г. Электростали Московской области, 1987 год).

О перестройке

"Настоящая драма перестройки состоит в том, что процесс самоочищения нашего общества, начатый в недрах КПСС, впоследствии не только замедлился, но и был извращен. На смену былым коррумпированным элементам, десятилетиями враставшим в плоть КПСС и всего общества, буквально мгновенно, за какие-то один-два года, пришли еще более страшные и всеобъемлющие коррумпированные силы, удушавшие то здоровое начало, которое пробудилось в партии и в стране после апреля 1985 года. <…> А в результате страна, поднявшаяся для того, чтобы совершить обновление, потеряла равновесие, зашаталась и стала падать в пропасть" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 год).

"Перестройка была необходима, возможна и осуществима - это мое твердое мнение" (интервью "Независимой газете" 18 мая 2010 года).

О КПСС

"То, что произошло в нашей стране, — это прежде всего результат ослабления, а затем ликвидации руководящей роли КПСС. <…> Образование в ней фракций, проникновение в руководящий состав партии и государства, партийных и властных структур республик карьеристов, национал-сепаратистов, политическое перерождение группы руководителей страны во главе с Горбачевым, переход их на позиции ликвидаторства компартии и Советского государства — все это звенья одной цепи уничтожения КПСС" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 год).

О распаде СССР

"В первые три года перестройки обстановка в обществе менялась к лучшему, поднимался авторитет партии. Затем началось попятное движение. Теперь, как многие говорят с тревогой, страна подошла к пределу. Нависла реальная угроза целостности советской федерации, единству КПСС. <…> Обстановка требует неотложных действий. Партия, Отечество в опасности, я бы сказал, в чрезвычайной опасности. И возможный распад нашей федерации стал бы потрясением мирового масштаба, непоправимым ударом по социализму, международному коммунистическому и рабочему движению" (письмо генсеку ЦК КПСС Михаилу Горбачеву 27 марта 1990 года).

"Моя точка зрения — каких-то объективных причин не было для развала СССР. Были субъективные причины, был факт предательства определенной группы руководящих работников и перехода их с позиций коммунистической, социалистической, на национал-сепаратистскую и антисоветскую позицию" (интервью радиостанции "Эхо Москвы" 25 марта 2007 года).

О реформах 1990-х годов и демократах

"Люди, самозванно нарекшие себя "демократами", на поверку оказались лидерами с монопольным мышлением, не приемлющими инакомыслия. <...> Занялись распродажей национального богатства России ради сиюминутных выгод. Иначе, впрочем, и быть не могло: если "поскрести" слегка "наших плюралистов", то нетрудно обнаружить, что почти все они были весьма активными деятелями "застойных" времен, преуспевшими и сделавшими карьеры на воспевании "развитого социализма". А перевертыши, идеологические "попы-расстриги", известно, — самый ненадежный люд. Изменив своей вере единожды, они будут юлить и вилять бесконечно" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 год).

"Реформы" демократов потерпели поражение потому, что они направлены на движение страны вспять, от социализма к капитализму, от прогресса к реакции. Никаких миллионов собственников, кучка миллионеров и миллиардеров — таков итог "демократических реформ" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 год).

"Все, кому дорога истина, независимо от политических симпатий, едины в том, что девяностые годы после разрушения Советского Союза, захвата общественной собственности в целях личного обогащения группой предателей, политических перерожденцев из числа руководящих работников партии и государства были неимоверно тяжелыми, трагическими для нашего народа, сопровождались колоссальными потерями, разрухой в экономике, науке, культуре, лишениями и утратами в жизни миллионов людей" (статья в газете "Советская Россия" 30 апреля 2008 года).

О социализме

"Я убежден: социализм — это столбовая дорога человечества к прогрессу" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 год).

О религии и коммунизме

"У церкви и коммунистов есть немало схожих нравственных постулатов, немало точек соприкосновения. В том числе в стремлении воссоздать государственное единство Отечества, противодействовать чуждому нам жизнеустройству, чуждой морали, в стремлении защитить униженных и оскорбленных. <…> Во имя спасения Родины, достижения достойной жизни людей труда недостаточно сосуществование церкви и коммунистов, ставится задача — отношения между ними сделать отношениями взаимодействия, как это бывало в определенные периоды советской власти, в частности в годы Великой Отечественной войны" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 год).

Об антиалкогольной кампании

"Мне приходилось активно участвовать в разработке практических мер по борьбе с пьянством, и вовсе не снимаю с себя ответственности за то, что они поначалу оказались чрезмерно жесткими, административными. Видимо, тут невольно сработало нечто личное: как человек непьющий я психологически не был готов примириться с тем, что кто-то не может "завязать" с выпивкой" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 год).

"Наша антиалкогольная кампания при всех ее ошибках спасла от полмиллиона до миллиона человек. <…> Очень важно, что в ходе этой кампании отучили всех руководителей пить за счет государственных средств. Это было решительно искоренено, хотя мы нажили себе много противников" (интервью "Независимой газете" 18 мая 2010 года).

О личном

"Томский период был самым интересным, самым прекрасным в моей жизни. Это был период душевного подъема. Если бы я больше нигде не работал, то все равно имел бы все основания считать свою жизнь удавшейся, а себя — счастливым человеком" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 год).

"Когда человеку за шестьдесят, суетное, сиюминутное ослабевает в нем, зато все заметнее сказывается накопленная на жизненном пути мудрость. Да, не каждому суждено испытать эти внутренние, душевные перемены, но мне очень близки мысли Льва Толстого, который писал, что, достигнув вершины лет, человек оставляет в прошлом личные стремления и получает возможность полностью сосредоточиться на гражданских чувствах, на служении Отечеству" (книга воспоминаний "Предостережение", 1999 год).

Фото: Валентин Соболев/ТАСС