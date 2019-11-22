Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдёт 19 декабря
22 ноября 2019 22:23
84
— 19 декабря 2019 года в 12:00 по московскому времени состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации Президента РФ начал принимать заявки журналистов на участие в мероприятии.
Фото: Kremlin.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
22 ноября 2019 22:23
В Кремле подтвердили дату и время большой пресс-конференции Путина. Политика региона
82
22 ноября 2019 21:48
Певица с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. Политика региона
541
22 ноября 2019 17:28
На совещании обсудили проблемные точки улучшения показателей нацрейтинга. Политика региона
148
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
533
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
551
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
880
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
304
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
293
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
557
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
788
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
553
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
419
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
501
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1606
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2193
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1499
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1823
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1985
Мероприятия