Более 2 тысяч маленьких пациентов самарских больниц получат подарки на Новый год

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В регионе дан старт акции «Коробка новогоднего счастья».

«Центр поддержки гражданских инициатив» Сторонников Партии «Единая Россия» и Общественный совет партийного проекта «Крепкая семья» вышли с инициативой поддержать юных пациентов стационаров региона, находящихся на длительном лечении. В канун новогодних праздников дети вынуждены оставаться в больнице. По данным министерства здравоохранения таких детей более 2000 человек.

Акция «Новогодняя Коробка Счастья» пройдет во всех 45 муниципалитетах Самарской области по поддержке Министерства здравоохранения Самарской области.

«Новогодние коробки счастья» уже установлены для сбора игрушек и подарков маленьким пациентам в администрациях муниципальных и внутригородских районов, местных отделениях Партии. Любой желающий может обратиться в местное отделение Партии «Единая Россия» и стать участником акции», - рассказал региональный координатор «Центра поддержки гражданских инициатив» по Самарской области Роман Балтер.

С 15 декабря во всех муниципалитетах региона «Коробки новогоднего счастья» будут заполняться игрушками и подарками для юных пациентов. С 25 декабря по 7 января 2021 года, или как предполагают организаторы акции, возможно, и до Старого нового года будет организована передача «Коробок счастья» в медицинские учреждения.

Заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская отметила, что список медучреждений необходимо дополнить ожоговыми центрами и стоит рассмотреть возможность передачи подарков для детей, которые проходят лечение в ковидных госпиталях.

В целях гигиенической безопасности в больницы передаются только новые игрушки. Они должны быть в упаковке. Если по санитарно-эпидемиологическим требованиям игрушки не могут быть приняты в больницы, то они могут быть переданы в детские социальные учреждения области, отметили организаторы акции «Новогодние коробки счастья».

Детей можно порадовать наборами «Лего» для детей разного возраста, конструкторами, головоломками, паззлами и наборами для творчества, канцтоварами и принадлежностями для рисования, альбомами со стикерами-наклейками. Безусловные лидеры в этом году - наборы для игры в доктора, полицейского, пожарного, машинки на радиоуправлении, настольные игры, которые можно разместить в игровых комнатах в детских стационарах.

«В силах каждого из нас подарить Новый год детям, чтобы он остался навсегда в их сердцах. С нашей помощью ребенок может получить подарок – новую машинку, куклу книгу или набор цветных карандашей. Создание комфортной атмосферы и хорошего настроения – важный элемент в процессе выздоровления детей, находящихся на длительном лечении в больницах», - уверен инициатор регионального проекта «Новогодние коробки счастья» Роман Балтер.

Общественный совет партийного проекта «Крепкая семья» поддержал идею «Коробок счастья». Председатель комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Марина Сидухина надеется, что, и региональная инициатива самарских сторонников Партии найдет единомышленников в других регионах. И в следующем году другие регионы возьмут на вооружение эту практику и там тоже появятся такие «Коробки счастья», считает Марина Геннадьевна.

Директор благотворительного фонда «Радость» Светлана Полдамасова, председатель общественного совета партпроекта «Крепкая семья», отметила, что в период карантина у многих детей и даже взрослых появилось желание делать добро, говорить теплые слова, наполнять жизнь окружающих положительными эмоциями. И такие акции - отличный повод поддержать

Напомним, первый этап акции «Новогодние коробки счастья» по сбору игрушек продлится до 25 декабря. По мере наполнения подарками боксов начнется передача «Коробок» в лечебные учреждения региона.