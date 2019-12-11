Более 10 тысяч человек приняли в Приволжье по госпрограмме добровольного переселения соотечественников
11 декабря 2019 14:18
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Такая информация была озвучена на заседании Межведомственной комиссии по реализации Госпрограммы добровольного переселения соотечественников, участие в котором 9 декабря 2019 года приняла помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Екатерина Карутина.
В текущем году на территории ПФО в качестве участника госпрограммы поставлено на учет 4676 человек (рост на 11,3%) и 6139 членов их семей.
Больше всего переселенцев в ПФО приняли в Самарской (2 698 чел.), Саратовской (2 590 чел.), Нижегородской (1796 чел.), Оренбургской (1049 чел.) и Ульяновской областях (637 чел.).
Чаще всего в регионы округа возвращаются соотечественники из Казахстана, Узбекистана, Украины, Таджикистана, Армении, Азербайджана и Молдовы.
Всего за десять месяцев текущего года в Россию прибыло почти 92,5 тысячи человек. На сегодняшний день соотечественников принимают 76 субъектов РФ, к началу будущего года их станет уже 80.
Председатель комиссии министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отметил, что за последние полгода многое было сделано в части совершенствования миграционного законодательства. Выполнен ряд значимых задач, определенных в Концепции государственной миграционной политики.
Расширен перечень категорий граждан, имеющих право получить разрешение на временное проживание вне квоты. Вид на жительство в Российской Федерации приобрел бессрочный характер. Иностранцы, чьи родители или дети являются гражданами России, а также с отличием окончившие российские вузы, теперь вправе подавать документы на выдачу вида на жительство, минуя процедуру оформления разрешения на временное проживание.
Для квалифицированных специалистов, востребованных отечественной экономикой, снижено с трех лет до одного года требование к сроку трудовой деятельности в нашей стране для обращения с заявлением о получении гражданства, передает пресс-служба ПФО.
Фото: соцсети
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