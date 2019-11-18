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Новости /  Политика /  Политика региона  

Благодаря нацпроекту «Демография» в Похвистнево до конца года заработает новый детский сад

18 ноября 2019 16:52
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Совсем скоро тут большую часть дня будут проводить 150 детей, причем треть из них – малыши в возрасте до 3-х лет.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает серию встреч с главами муниципальных образований области, на которых обсуждаются предварительные итоги реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным, и перспективные планы развития. На разговор с губернатором на этот раз был приглашен глава Похвистнево Сергей Попов.

Как и по всему региону, в городе уже завершен ремонт дворов и общественных пространств по национальному проекту «Жилье и городская среда». В этом году за счет средств бюджетов различных уровней специалисты привели в порядок пешеходную зону по улице Васильева, парк Дружбы, а также установили универсальную спортплощадку по улице Мира и благоустроили 5 дворовых территорий. Это, в том числе, двор по адресу Гагарина 29, Газовиков, 9, Орликов 5,7,9,13, Ибряйкинская, 17А, Бережкова, 43,45,47,49.

По словам Сергея Попова, наиболее востребованный жителями города соцобъект – детский сад – построен по нацпроекту «Демография». Детский сад на улице Губкина введут в эксплуатацию в начале декабря: специалисты уже завершили все строительно-монтажные работы, утеплили фасад, смонтировали систему пожарной сигнализации, вентиляции и инженерных сетей, провели отделочные работы и благоустроили прилегающую территорию. Рабочим осталось смонтировать оборудование и собрать мебель. Дмитрий Азаров поручил главе Похвиствено на ослаблять контроль и перед открытием сада внимательно обследовать здание, уделяя особо внимание качеству работ, а также тому, насколько соблюдены меры безопасности, ведь совсем скоро тут большую часть дня будут проводить 150 детей, причем треть из них – малыши в возрасте до 3-х лет.

Также при поддержке Правительства региона и лично Губернатора в этом году завершили долгожданный капитальный ремонт детского сада на улице Полевой. Работы проводились в три этапа: сначала специалисты демонтировали часть стен, перегородок и все внутренние коммуникации, установили железобетонные лестницы, смонтировали плиты перекрытия, отремонтировали входную группу и так далее. Во время второго этапа упор был сделан на утепление фасада здания, проведение монтажных работ, установку забора по периметру сада, благоустройство и озеленение территории. Финальный этап включал поставку и монтаж мебели и технологического оборудования. «Детский сад на 160 мест в отремонтированном помещении мы открыли в октябре. Это для города серьезное событие, до этого сад находился в стесненных условиях, делил здание с другим образовательным учреждением, – отметил Сергей Попов, – Дмитрий Игоревич, от лица всех жителей хочу вас поблагодарить за решение этого давнего вопроса».

Еще один соцобъект – ФОК на улице Лермонтова – откроется для посетителей уже в конце месяца. На территории двухэтажного спортивного комплекса расположились залы для игры в баскетбол, волейбол и футбол, тренажерный зал, а также взрослый и детский бассейны. На его базе будут заниматься как воспитанники спортивных школ и секций города, так и все приверженцы здорового образа жизни.

Докладывая о реализации нацпроектов на территории Похвистнево, Сергей Попов рассказал главе, что менее успешно проводится работа по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости». Мэр города отметил, что единственная компания, которая планировала принять участие в проекте, в последний момент без объяснения причин отозвала заявку. Дмитрий Азаров подчеркнул, что это не повод опускать руки, а сигнал к тому, чтобы активизировать работу в данном направлении. Глава региона напомнил, что данный нацпроект предоставляет предприятиям уникальную возможность при поддержке Правительства области внедрить технологии бережливого производства, тем самым оптимизировав многие процессы и улучшить экономическую ситуацию на производстве, а как следствие – во всем городе. Дмитрий Азаров акцентировал внимание Сергея Попова на том, что он должен усилить информационную работу с руководством городских предприятий, рассказать им о том, что они приобретут от участия в нацпроекте.

«Вы изначально не должны были останавливаться на одном предприятии, необходимо проводить работу сразу с несколькими, чтобы достичь максимального эффекта, – обратился Глава региона к мэру Похвистнево. – У вас не так много предприятий, которые подходят по критериям, с ними нужно персонально поработать, объяснить, что фактически бесплатно ведущие специалисты помогут им модернизировать производственные процессы».

Дмитрий Азаров поручил руководству города совместно с министерством промышленности организовать встречу местных предприятий с теми компаниями области, которые уже включились в нацпроект и ощутили на себе положительный эффект. По мнению Главы региона, именно личный пример станет наиболее убедительным аргументом для похвистневских компаний и принесет положительные результаты, передает пресс-служба облправительства.

 
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Комментарии



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