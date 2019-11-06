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Новости /  Политика /  Политика региона  

Благодаря нацпроекту «Демография» в Безенчукском районе откроется новая школа искусств

6 ноября 2019 16:19
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В планах районных властей – и строительство нового ДК.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с главой Безенчукского района Владимиром Аникиным, в ходе которой стороны обсудили предварительные итоги реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным, и перспективные планы развития территории.

Владимир Аникин доложил Дмитрию Азарову, что муниципалитет идет к абсолютному исполнению большинства показателей, установленных району в рамках реализации нацпроектов. К примеру, район перевыполнил норматив по вводу жилья по нацпроекту «Жильё и городская среда»: вместо установленных на этот год 11 000 м2 на конец октября уже введено в эксплуатацию 11 622 м2 нового жилья. Это как индивидуальные, так и многоквартирные дома. По словам главы района, на 2020 год запланировано строительство многоквартирного дома, в который будут переселены граждане, проживающие на данный момент в аварийном жилье.

Благодаря нацпроекту «Демография» осуществляется давняя мечта большинства безенчукцев – в районе новый дом обретает детская школа искусств. Сейчас ДШИ располагается в одноэтажном здании барачного типа 50-х годов постройки. Ремонт в классах давно не проводился, да и мест для всех желающих обучаться не хватает. В связи с этим было принято решение провести капитальный ремонт в здании бывшего развлекательного центра и перепрофилировать его по школу. В здании площадью более 1800 м2 работы вышли на финишную прямую – завершается внутренняя отделка помещений, классы готовятся к установке оборудования. По словам Владимира Аникина, первые занятия здесь пройдут уже во второй половине декабря. Губернатор поручил главе районе пристально следить за соблюдением сроков и качеством ремонтных работ, установить ежедневный контроль, чтобы объект был введен по плану.

В планах районных властей – и строительство нового ДК. На данный момент творческие коллективы муниципалитета ютятся в разных неприспособленных помещениях, а выступают на площадке киноконцертного зала «Юбилейный». «Это не всегда удобно, поскольку у нас заключены контракты на показы фильмов, мы вынуждены постоянно корректировать даты и время репетиций, выступлений с учетом сеансов», – пояснил Владимир Аникин.

По словам главы Безенчукского района, ремонтировать заброшенный ДК «Мелиоратор» нецелесообразно: фундамент здания просел, коммуникации и кровля пришли в негодность. Для того, чтобы вывести социокультурную жизнь района на новый уровень, предложено построить новый Дворец культуры на 450 мест. За основу планируется взять типовой проект здания, на территории которого разместятся концертный зал, гримерные, конференц-зал, инвентарные комнаты и технические помещения. Новый объект культуры предлагается построить поселке городского типа Безенчук в границах улиц в границах Советской, Мамистова и Комсомольской. Дмитрий Азаров поручил главе района спросить у жителей, насколько комфортно для них выбранное место для посадки ДК, а также рассчитать, насколько востребованным будет такое большое учреждение. «ДК, безусловно, нужен, но имейте в виду, что в дальнейшем вам содержать объект, поддерживать его в надлежащем состоянии. Поэтому внимательно изучите, какое количество человек будет ежедневно в нем заниматься, на сколько посадочных мест необходим зал». Глава региона поручил передать предварительную смету и проектную документацию в министерство строительства для подробного анализа, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Политика региона
6 ноября 2019  16:19
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