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Новости /  Политика /  Политика региона  

Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды

15 октября 2019 17:44
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Для большинства пользователей Сети твит покажется безобидным, однако на Украине этот пост вызвал недовольство.
Популярное в России первое блюдо — борщ — является орудием пропаганды, так считает Би-би-си. Автор публикации Эндрю Эванс обратил внимание на пост, в котором указывается, что борщ — одно из самых известных и популярных блюд русской кухни. Твит был размещён в аккаунте Russia, который, по мнению Эванса, связан с МИД России, передает life.ru.

Для большинства пользователей Сети твит покажется безобидным, однако на Украине этот пост вызвал недовольство.

— Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, российский твит — это пропаганда военного времени, особенно с учётом нынешней оккупации Крыма и недавнего территориального конфликта на востоке Украины,— пишет автор Би-би-си.

Телерадиовещательная корпорация опросила нескольких экспертов, которые в один голос говорят, что борщ — это "исключительно украинское блюдо". Так, аналитик по политическим и экономическим рискам Алексей Кокчаров и вовсе заявил, что слова о "русском" борще являются "ещё одной попыткой Москвы присвоить себе чужие культурные ценности". Он пояснил, что, хотя многие культуры претендуют на то, чтобы называть борщ своим блюдом, Украина имеет самые весомые права на это. 



Фото:    Pixabay
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Комментарии



Политика региона
15 октября 2019  17:44
Для большинства пользователей Сети твит покажется безобидным, однако на Украине этот пост вызвал недовольство.
Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
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