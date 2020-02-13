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Новости /  Политика /  Политика региона  

"Без полбанки не разберёшься". Путин призвал проще объяснять народу суть поправок в конституцию

13 февраля 2020 23:52
84
Глава государства отметил, что
Президент России Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ, передает life.ru. Слушая доклады экспертов о предлагаемых изменениях, глава государства отметил, что понять это сложно даже с его юридическим образованием.

— Я по базовому образованию тоже юрист, но это очень сложно и юристу слушать. Как говорят в народе, без полбанки не разберёшься, — заметил Владимир Путин.

Глава государства указал, что важно прямое участие народа во внесении поправок в основной закон. Именно после всероссийского голосования будет принято решение.

— Для меня важно, чтобы, несмотря на относительно всё-таки простую процедуру закона о поправках, имея в виду важность вопросов, которые мы выносим на общероссийское голосование, я полагал, что люди должны напрямую принять участие в принятии этого решения. И для меня не важно, в каких статьях и что было написано. Важно, чтобы закон о поправках вступил только после подведения итогов всероссийского голосования, чтобы это был реальный плебисцит, — добавил глава государства.



Фото:    Алексей Никольский/ТАСС /life.ru

 
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Комментарии


Политика региона
13 февраля 2020  23:52
Глава государства отметил, что "люди должны напрямую принять участие" в решении судьбы основного закона страны.
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