"Без полбанки не разберёшься". Путин призвал проще объяснять народу суть поправок в конституцию
13 февраля 2020 23:52
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— Я по базовому образованию тоже юрист, но это очень сложно и юристу слушать. Как говорят в народе, без полбанки не разберёшься, — заметил Владимир Путин.
Глава государства указал, что важно прямое участие народа во внесении поправок в основной закон. Именно после всероссийского голосования будет принято решение.
— Для меня важно, чтобы, несмотря на относительно всё-таки простую процедуру закона о поправках, имея в виду важность вопросов, которые мы выносим на общероссийское голосование, я полагал, что люди должны напрямую принять участие в принятии этого решения. И для меня не важно, в каких статьях и что было написано. Важно, чтобы закон о поправках вступил только после подведения итогов всероссийского голосования, чтобы это был реальный плебисцит, — добавил глава государства.
Фото: Алексей Никольский/ТАСС /life.ru
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