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Новости /  Политика /  Политика региона  

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

25 сентября 2019 19:19
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Из-за этого телефонного разговора демократы в конгрессе запустили процедуру импичмента Трампа.
На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В ходе переговоров Трамп упоминает ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантером, который входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. «Много разговоров насчет сына Байдена, что Байден остановил расследование, и многие люди хотят узнать об этом. Если бы ты что-то мог сделать вместе с генпрокурором, это было бы замечательно. Байден повсюду хвастался, что остановил расследование, поэтому если ты можешь изучить это…», — сказал Трамп во время разговора, передает РБК.

Зеленский в ответ заметил, что новый генпрокурор начнет работать в сентябре, он будет на 100% его человеком. «Он или она изучит ситуацию, в частности с компанией, которую ты упомянул», — сказал Зеленский. Он также предложил Трампу предоставить любую дополнительную информацию, которая может помочь расследованию.

При этом в стенограмме разговора не упоминается тема предоставления военной помощи Украине. Ранее The Washington Post и другие издания писали, что американский лидер пообещал возобновить выделение Украине военной помощи, только если Зеленский поможет ему найти компромат на Байдена, который может стать соперником Трампа на выборах президента в 2020 году. Трамп объяснял задержку предоставления помощи Киеву коррупцией на Украине.

Скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским, который состоялся еще в июле, начался после публикации The Washington Post. Издание на прошлой неделе сообщило, что один из американских разведчиков написал жалобы из-за некоего «тревожного обещания», которое дал Трамп украинскому коллеге. Позднее выяснилось, что в этом разговоре шла речь о сыне Байдена и в ходе переговоров Трамп оказывал на Зеленского давление.

24 сентября председатель палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Она дала указание комитетам нижней палаты конгресса начать расследование действий главы государства, которые, по ее словам, нарушили Конституцию. Итоги работы будут направлены в комитет по юридическим делам, который определит, хватает ли оснований для вынесения импичмента. Трамп назвал действия демократов «харасментом президента» и пообещал опубликовать расшифровку.


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Комментарии



Политика региона
25 сентября 2019  19:19
Из-за этого телефонного разговора демократы в конгрессе запустили процедуру импичмента Трампа.
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
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