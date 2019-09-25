Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
25 сентября 2019 19:19
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Зеленский в ответ заметил, что новый генпрокурор начнет работать в сентябре, он будет на 100% его человеком. «Он или она изучит ситуацию, в частности с компанией, которую ты упомянул», — сказал Зеленский. Он также предложил Трампу предоставить любую дополнительную информацию, которая может помочь расследованию.
При этом в стенограмме разговора не упоминается тема предоставления военной помощи Украине. Ранее The Washington Post и другие издания писали, что американский лидер пообещал возобновить выделение Украине военной помощи, только если Зеленский поможет ему найти компромат на Байдена, который может стать соперником Трампа на выборах президента в 2020 году. Трамп объяснял задержку предоставления помощи Киеву коррупцией на Украине.
Скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским, который состоялся еще в июле, начался после публикации The Washington Post. Издание на прошлой неделе сообщило, что один из американских разведчиков написал жалобы из-за некоего «тревожного обещания», которое дал Трамп украинскому коллеге. Позднее выяснилось, что в этом разговоре шла речь о сыне Байдена и в ходе переговоров Трамп оказывал на Зеленского давление.
24 сентября председатель палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Она дала указание комитетам нижней палаты конгресса начать расследование действий главы государства, которые, по ее словам, нарушили Конституцию. Итоги работы будут направлены в комитет по юридическим делам, который определит, хватает ли оснований для вынесения импичмента. Трамп назвал действия демократов «харасментом президента» и пообещал опубликовать расшифровку.
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