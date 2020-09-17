Белоруссия усилит границы с Польшей, Литвой и Украиной

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Белорусская армия вынуждена усилить войсками государственную границу с Литвой, Польшей и Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

"Ближе к сегодняшнему дню, чтобы вы поняли мое появление. Честно скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей", - заявил Лукашенко, выступая на женском форуме "За Беларусь" в Минск-Арене.

Лукашенко заявил, что госграница с Украиной также будет усилена. "Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - добавил глава республики.

"Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны построить общую защиту союзного государства, и мы активизировали давно забытые военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны. Нами принято решение о том, чтобы провести эти учения в связи с острой ситуацией в два этапа, и второй этап, как я просил в Телеграмме озвучить, будет посвящен вам, нашим женщинам", - сказал Лукашенко.

Белорусско-польская граница (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС / РБК)



