Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима
8 января 2020 23:31
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Согласно новому документу, визовый сбор для белорусов, желающих посетить ЕС, составит €35. Кроме того, согласно сообщению на сайте Европейской комиссии, снизится время рассмотрения заявок на получение визы. При этом некоторые категории путешественников, включая журналистов, студентов и членов официальных делегаций, смогут получать многократные визы с более продолжительным сроком действия, предоставляя при этом меньшее количество документов, необходимых для подтверждения цели поездки.
По словам еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, соглашение будет способствовать улучшению мобильности граждан, а также поможет наладить более тесные связи между Белоруссией и Евросоюзом.
Уточняется, что соглашение требует ратификации со стороны Национального собрания Белоруссии и Европейского парламента.
Переговоры Минска с Брюсселем по поводу визового соглашения велись с 2014 года. Готовность подписать документ Совет Евросоюза выразил в ноябре 2019 года. В сентябре того же года соответствующее решение принял белорусский президент Александр Лукашенко.
Фото: соцсети
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