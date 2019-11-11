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Новости /  Политика /  Политика региона  

Асад назвал причины ввода российских войск в Сирию

11 ноября 2019 17:55
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Как подчеркнул президент, Россия решает в его стране вопросы повышения своей безопасности от терроризма.
Находящиеся в Сирии российские военные заняты прежде всего защитой российских граждан от терроризма, потому что у этого явления уже давно нет границ. И если бы потребовалось защищать национальные интересы России где-либо ещё помимо или вместо Сирии, российская армия сделала бы это. Такое мнение о причинах пребывания российских войск в Сирии высказал в интервью телеканалу RT президент арабской республики Башар Асад, передает life.ru.

— Один аспект заключается здесь в том, что борьба с терроризмом в другом государстве, будь то Сирия или какая-либо другая страна, поможет защитить российский народ, так как терроризм и его идеология не знает границ — он не признаёт политических границ. Для терроризма ареной является весь мир, — пояснил глава сирийского государства.

Ещё одной причиной, по словам Башара Асада, является реализация норм международного права.

— С их точки зрения, соблюдение данных норм коррелируется с их национальными интересами. То есть реализация норм международного права в мире будет способствовать интересам российского народа, — заключил Асад. 
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Комментарии



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