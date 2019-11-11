Асад назвал причины ввода российских войск в Сирию
11 ноября 2019 17:55
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— Один аспект заключается здесь в том, что борьба с терроризмом в другом государстве, будь то Сирия или какая-либо другая страна, поможет защитить российский народ, так как терроризм и его идеология не знает границ — он не признаёт политических границ. Для терроризма ареной является весь мир, — пояснил глава сирийского государства.
Ещё одной причиной, по словам Башара Асада, является реализация норм международного права.
— С их точки зрения, соблюдение данных норм коррелируется с их национальными интересами. То есть реализация норм международного права в мире будет способствовать интересам российского народа, — заключил Асад.
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