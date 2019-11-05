Андрей Келин стал послом России в Великобритании
5 ноября 2019 18:12
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Келин родился в 1957 году. С 2015-го был директором Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел, до этого занимал должность постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене и руководил Четвертым департаментом стран СНГ в МИД.
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