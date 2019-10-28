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Новости /  Политика /  Политика региона  

Алексей Кудрин предложил передать на федеральный уровень взносы регионов в фонд ОМС

28 октября 2019 22:38
85
Такая мера освободит более 660 млрд рублей в год.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил передать на федеральный уровень взносы регионов в фонд ОМС за неработающих граждан. Об этом он сообщил в Twitter.

"На форуме поднял вопрос о необходимости децентрализации полномочий и доп. финансовых ресурсах для регионов. Предлагаю вернуться к идее передать на федеральный уровень взносы регионов в ОМС за неработающих граждан. Это более 660 млрд рублей. Это дало бы больше свободы регионам", - написал Алексей Кудрин. 
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Комментарии



Политика региона
28 октября 2019  22:38
Такая мера освободит более 660 млрд рублей в год.
Алексей Кудрин предложил передать на федеральный уровень взносы регионов в фонд ОМС
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