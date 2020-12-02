Александр Хинштейн: «Брошенный долгострой на центральной улице в черте исторического поселения — недопустим»

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Во вторник, 1 декабря, в здании УФСИН России по Самарской области прошло совещание под председательством депутата Государственной Думы РФ Александр Хинштейна с участием руководства ведомства, а также глав территориальных управлений Росимущества и Росреестра. Собравшиеся выработали механизм, который в кратчайшие сроки позволит включить недострой по адресу ул. Куйбышева, 42 в Федеральную адресную инвестиционную программу. Таким образом, здание сможет получить «новую жизнь» уже в будущем году.

Инициатором того, чтобы «довести до ума» разрушающийся недострой, который вот уже 18 лет устрашает жителей и гостей города в самом сердце Старой Самары, выступил Александр Хинштейн.

Напомним, что недострой УФСИН возвели в 2002 году, на месте сгоревшего ГУВД. Трагедия произошла 10 февраля 1999 года. Тогда пожар унес жизни 57 человек.

«Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников поддержал мою просьбу: найти средства на дострой здания УФСИН в Самаре (ул. Куйбышева, 42. Уже много лет брошенный долгострой уродует исторический центр города. Предварительно на проект и завершение строительства потребуется около 220 млн руб.», — сообщил депутат на своей странице в твиттере несколько дней назад.

Открывая региональную неделю в избирательном округе, Александр Хинштейн сразу же обсудил тему с начальником регионального управления УФСИН Рамизом Алмазовым и главами причастных ведомств – терруправления Росреестра Вадимом Маликовым и Росимущества – Анваром Кинжабаевым.

В свое время здание возводилось хозспособом, а потому «де-юро» его попросту не существует. «Нам необходимо максимально быстро закрепить земельный участок в качестве объекта незавершенного строительства федеральной собственности, а затем пройти государственную регистрацию», — обозначил задачу Александр Хинштейн.

Только после этих необходимых процедур можно будет подавать документы на федеральное финансирование.

На совещании проработали подробный механизм действий со стороны всех причастных ведомств и обозначили сроки по каждому этапу.

«Алгоритм ясен. До первого марта должны успеть оформить все документы, чтобы заявиться в федеральный бюджет», — сообщил депутат на своей странице в твиттере по итогам совещания.

По традиции, Александр Хинштейн контролирует каждый этап реализации проекта в ручном режиме.

По убеждению депутата, завершение работ по строительству здания не только решит проблему нехватки помещений для регионального УФСИН, но, главным образом, сыграет важнейшую эстетическую роль.

«Брошенный долгострой на центральной улице в черте исторического поселения – недопустим», — отметил Александр Хинштейн.

Напомним, что одно из знаковых событий работы депутата в избирательном округе — придание Самаре статуса исторического поселения регионального значения. Это позволит спасти исторический центр города от высотной застройки и сохранить значимые памятники, а вместе с ними и старинные кварталы практически в первозданном виде, передает hinshtein.ru.

Фото: hinshtein.ru