Александр Живайкин: "Это действительно народный бюджет, направленный на развитие и решение задач, поставленных Президентом страны"
5 декабря 2019 15:29
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Руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин:
«Внесенные нами поправки были одобрены комитетом, правительством региона и лично губернатором. В общей сложности были поддержаны наши поправки на один миллиард рублей.
Это действительно народный бюджет, направленный на развитие и решение задач, поставленных Президентом страны», передает пресс-служба облправительства.
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