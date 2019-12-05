Александр Живайкин: "Это действительно народный бюджет, направленный на развитие и решение задач, поставленных Президентом страны"

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4 декабря Самарская губдума приняла закон об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Главный финансовый документ губернии сверстан бездефицитным. Его доходы равняются расходам и составляют 184,8 млрд рублей.«Внесенные нами поправки были одобрены комитетом, правительством региона и лично губернатором. В общей сложности были поддержаны наши поправки на один миллиард рублей.Это действительно народный бюджет, направленный на развитие и решение задач, поставленных Президентом страны», передает пресс-служба облправительства.