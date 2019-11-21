Александр Любаев доложил Дмитрию Азарову об итогах реализации нацпроектов в Пестравском районе
21 ноября 2019 15:47
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает серию встреч с главами городов и муниципальных районов, посвящённую развитию территорий. Очередная встреча прошла с главой Пестравского района Александром Любаевым. Стороны обсудили итоги реализации нацпроектов, а также проблемные вопросы, решение которых требует вмешательства региональных властей.
Александр Любаев доложил, что в рамках реализации национального проекта «Демография» были построены универсальные спортивные площадки в с. Высокое и в с. Красная Поляна. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2019 году в с. Пестравка построен фонтан, а также благоустроены площадь перед памятником неизвестному солдату, парк «Дружба» и дворовые территории по адресам Крайнюковская, 104, Заводская, 5, и Заводская, 7.
Масштабные преобразования ожидаются в районе благодаря нацпроекту «Экология». За счет средств нацпроекта проведена корректировка проектно-сметной документации на строительство IV очереди Пестравского группового водопровода и его и пускового комплекса. Это поможет в ближайшем будущем завершить строительство группового водопровода, работы по которому начались еще в 2011 году, и обеспечить население качественной питьевой водой. «Наконец-то проблема будет решена, спасибо вам большое, Дмитрий Игоревич, – подчеркнул глава района. – Сейчас всего 14,9% процентов населения обеспечены качественной питьевой водой, это доставляем массу неудобств жителям».
Перемены затронули и систему образования района: по нацпроекту на базе Пестравской средней общеобразовательной школы открылся центр цифрового и гуманитарного развития «Точка роста» и мини-технопарк «Кванториум» в Пестравском филиале ГБОУ СОШ с. Майское. Глава района отметил, что для того, чтобы вывести образование в районе на новый уровень, необходимо провести капитальный ремонт в Пестравкой школе и построить центр детского творчества.
Школа, которая является базовой для всех образовательных организаций Пестравского района, была построена более 45 лет назад. За время эксплуатации в здании проводился только косметический ремонт, коммуникации и материально-техническое оснащение давно устарели. Кроме того, по словам главы района, на объекте была подвижка грунтов, из-за чего появляются трещины на фасаде здания.
Всестороннее развитие юные жители Пестравского района получают в детской музыкальной школе и в доме детского творчества, которые располагаются в разных неприспособленных помещениях. «Дети занимаются в стесненных условиях, классов на всех не хватает, также, как и оборудования. При этом потребность в занятии творчеством у людей высокая», – сказал Александр Любаев.
Решить вопрос может строительство образовательного центра в с. Пестравка. Проектно-сметная документация по объекту была разработана еще в 2007 году. В соответствии с проектом, центр, рассчитанный на 720 человек, включает четыре корпуса, в которых разместятся учебный корпус, медиацентр, зрительный зал, столовая и спортивный зал. Кроме того, проектом предусмотрена и реконструкция здания действующей школы. «Планируется, что после реконструкции школа соединится с образовательным центром переходом, в котором откроем галерею», – пояснил глава района.
Александр Любаев рассказал, что проект уже прошел экспертизу. Районная администрация согласовала с надзорными органами технические условия на присоединение к сетям –электро, –газо и водоснабжения, выкупила мощности, но дальнейшая реализация проекта откладывается из-за отсутствия финансирования. «Дмитрий Игоревич, мы уже несколько лет пытаемся закрыть этот вопрос, но, к сожалению, безуспешно. Просим вас о помощи», – обратился к Главе региона Александр Любаев. Дмитрий Азаров поручил главе района передать все документы министерству строительства, чтобы специалисты проверили их на предмет соответствия современным требованиям и рассмотрели возможность о выделении средств на открытие общеобразовательного центра и ремонт школы, передает пресс-служба облправительства.
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