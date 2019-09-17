Александр Хинштейн выступил на заседании Госдумы с предложением защитить жителей от «наливаек»
17 сентября 2019 23:21
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Депутат пояснил, что «наливайки» — это псевдо-предприятия общественного питания, де-факто – низкопробные рюмочные, где страждущие всегда могут купить алкоголь, в обход законодательства, в том числе и ночью.
Хинштейн подчеркнул, что такие «наливайки» открываются на 1-х этажах жилых домов или на внутридворовых территориях – там, где дешевле – превращая существование жителей этих домов в ад. И встречаясь с избирателями, депутаты получают массу жалоб и обращений граждан, которые отчаялись жить в условиях постоянных пьянок. Песочницы и спортплощадки в таких дворах превращаются в отхожие места. Шум, крики, драки, антисанитария — и все это происходит – на глазах у детей.
Хинштейн привел статистику МВД, согласно которой за последние годы так называемая «пьяная» преступность выросла в России примерно на треть. Заслуга «наливаек» в усугублении ситуации – неоспорима, — заключил депутат.
Александр Хинштейн заявил, что законопроект, который завтра будет рассматриваться в Комитете по экономической политике наделяет региональные органы власти долгожданным правом вводить ограничения на реализацию алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих территориях – вплоть до полного запрета. Кроме того, проект устанавливает, что площадь зала обслуживания в таких заведениях должна составлять не меньше 20 кв.метров. Для этого вносятся поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
Депутат подчеркнул, что в случае принятия этого законопроекта, ко 2-му чтению парламентариям предстоит серьезная проработка, для этого в период работы на региональной недели депутаты соберут предложения на местах: какие еще полномочия необходимо дать территориям? Какие дополнительные запреты следует вводить на федеральном уровне?
Хинштейн сообщил, что в частности, дискуссию вызывает предлагаемый минимальный размер зала обслуживания: 20 метров. По мнению многих, эту площадь следовало бы и увеличить.
Парламентарий подчеркнул, что все запрошенные органы региональной власти субъектов федерации однозначно высказались в поддержку такого закона и нет сомнений, что завтра профильный Комитет поддержит его и рекомендует к принятию — единороссы-члены Комитета будут консолидировано голосовать «за».
Депутат коснулся и противодействия лобби, которое будет сопротивляться этой важной и нужной инициативе. Баров, ресторанов, кафе законопроект не коснется — усилия депутатов направлены на закрытие именно «наливаек» — псевдо-кафе, торгующих алкоголем в обход законов, — заявил Хинштейн. Только в Москве, привел статистику депутат, — ежемесячно открывается до 10 псевдо-баров и власти бессильны сделать что-либо в настоящее время.
«Алкогольная и пивная мафия постарается сделать все для того, чтобы не допустить принятия этого закона, ибо на кону стоят слишком большие деньги. Я вижу, что в соцсетях начинается контркампания. Нас будут обвинять бог знает в чем: в попытках ввести сухой закон, в том, что мы лоббируем интересы крупных ресторанах, что мы кошмарим бизнес, появляются публикации в СМИ, где пишут, что депутаты хотят запретить продажу алкоголя в маленьких кафе и ресторанах, не указывая, что не просто в маленьких барах и ресторанах, а в псевдокафе, расположенных на первых этажах многоквартирных домов», — заявил Хинштейн.
«Мы не можем больше мириться с тем, как кошмарят наших граждан, продолжил депутат, — это их жизнь, а не владельцев «наливаек» превращается сегодня в кошмар. Когда речь идет о здоровье и безопасности нации, о покое людей – любые рыночные резоны должны отходить на второй план».
«Я уверен, что этот долгожданный, столь необходимый и важный закон будет принят в осеннюю сессию, как бы кто не пытался этому помешать. Позиция нашей фракции однозначна и бесповоротна: закон против «наливаек» должен быть принят, как можно скорее.
«Единая Россия» за то, чтобы в российских дворах появлялись не «наливайки», а детские и спортивные площадки!» — заявил Хинштейн завершая свое выступление.
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