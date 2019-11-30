Александр Хинштейн встретился со студентами Самарского университета
30 ноября 2019 13:21
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Предваряя диалог, Александр Хинштейн рассказал о своей работе в качестве депутата Государственной Думы РФ от Самарской области, отметив, что в Госдуме он занимает должность заместителя председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Иностранные студенты, которых в объединенном университете более 10 процентов, также присутствовали на встрече с депутатом.
Они первыми проявили активность в диалоге. Первый вопрос студента из Нигерии был своего рода гарпуном, который потащил за собой череду вопросов связанным с обучением в этом вузе иностранных граждан: почему студентам-иностранцам не разрешается работать? Следом за этим вопросом прозвучал вопрос о невозможности студентам-иностранцам работать на российских предприятиях космической отрасли в качестве практикантов и стажёров.
Также иностранные граждане не вполне довольны бытовыми условиями, сохраняющимися в институтских общежитиях. Студент 4 курса Джеймс был крайне удивлен и недоволен одновременно тем, что в его общежитии нет душа. Александр Хинштейн, понимая желание студентов, избравших аэрокосмический профиль, работать в этой отрасли, ответил без лукавств: «У любого государства есть свои секреты. Их надо защищать. У вашей страны, откуда вы приехали, тоже есть свои секреты, и оно также их защищает. Поэтому ничего удивительного в этом нет…».
Студенты с российским гражданством обратили внимание депутата на внутренние, региональные проблемы: нехватка мест в детских садах, высокая стоимость поездок в районы области, куда каждый месяц они приезжают к родителям, застройка парковых зон и пренебрежение экологическими стандартами при выборе мест под новое строительство.
От студентов Самарского государственного университета прозвучало несколько конструктивных предложений. Первое – от студента 4 курса Антона Дедухина. Он предлагает запустить проект «Студенческий автобус». Такой проект существует в Казани. По предложению Антона, автобус должен собирать студентов из дальних районов области и привозить к месту учебы, то есть в университет. Второе предложение пришло от лидера волонтерской организации Николая Гуляева. Молодой человек предложил волонтерскую деятельность для студентов зачитывать как стажировку. Эта идея депутату Хинштейну очень понравилась. Он увидел в ней здравое зерно и сказал, что подумает над тем, как это можно сделать.
В целом, разговор со студентами был конструктивным и созидательным. Александр Хинштейн подчеркнул: «Сегодня встреча была не политизированная. Это был разговор с людьми, которые думают о том, как и что можно изменить в стране, в регионе. Думают и системно, и точечно».
Несколько лет назад Александр Хинштейн помог аэрокосмическому университету (сегодня это объединенный с госуниверситетом вуз) найти деньги на строительство нового студенческого общежития. В настоящее время общежитие построено. Ректор университета Владимир Богатырев пригласил депутата госдумы РФ на его торжественное открытие, которое состоится в декабре. Александр Хинштейн обещал прибыть.
И, по уже сложившейся традиции, авторы трёх лучших вопросов получили из рук Александра Хинштейна книги «Конец Атлантиды» с автографом автора.
Фото: hinshtein.ru
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Комментарии
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