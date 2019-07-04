Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 4 июля, 19:33
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/07:
USD 63.5
0.27
EUR 71.6
0.19
Новости /  Политика /  Политика региона  

Александр Хинштейн прокомментировал законопроект о повышении статуса судебных приставов

4 июля 2019 17:03
119
Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении полномочий сотрудников ФССП.
Документ предусматривает присвоение приставам специальных званий, повышение зарплат и предоставление им льгот, передает hinshtein.ru.

Идею повысить статус судебного пристава, приравняв его в смысле льгот и соцгарантий как минимум к полицейским, обсуждают в правительстве не менее 10 лет. Но лишь сейчас правительство решилось на сложную и требующую дополнительных расходов реформу.

Замглавы думского Комитета по безопасности и противодействия коррупции Александр Хинштейн («ЕР») в разговоре с «МК» признал:

«Судебные приставы долгое время являлись пасынками правоохранительной системы, текучка кадров была огромной, что в значительной степени связано с неурегулированностью вопросов несения этого вида службы». Изначально, напомнил депутат, предполагалось принять закон о правоохранительной службе вообще — в нем должна была появиться глава о судебных приставах, но этот закон так и не появился по разным причинам. В итоге правительство пошло другим путем: внесенный в Госдуму законопроект на 228 страницах описывает, как будет выглядеть новый, отдельный вид государственной службы — «служба в органах принудительного исполнения».

Пояснительная записка напоминает: на судебных приставов «возложены государственно-властные полномочия, в том числе свойственные правоохранительным органам». Они обеспечивают безопасность судебных заседаний, судей, присяжных и иных участников процессов, «в том числе вне зданий судов». Кроме того, приставы депортируют иностранцев, и имеют право применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие. А приставы-исполнители разыскивают должников и их имущество, взыскивают с них долги и штрафы, организуют исполнение административных наказаний, в процессе чего могут вскрывать и входить в помещения, занимаемые должниками.

Осуществляя эти по сути правоохранительные функции, говорится в документе, сотрудники ФССП считаются находящимися на государственной гражданской службе, что неправильно. Теперь у них появятся свои чины, звания (от «младшего сержанта внутренней службы» до «генерала внутренней службы»), форма, знаки отличия и специальные жетоны с личными номерами. Чтобы занять должность младшего начальствующего состава, потребуется как минимум среднее профессиональное образование, «соответствующее направлению деятельности», а для начальников среднего и высшего уровня обязательным будет высшее образование.

В законопроекте прописаны ограничения и запреты, нарушение которых грозит немедленным увольнением. Пристав, например, должен быть абсолютно чист перед законом: предлагается запретить брать на эту работу и держать на ней россиян даже со снятой или погашенной судимостью за преступления любой степени тяжести, а также амнистированных. Единственное исключение — декриминализация статьи Уголовного кодекса, по которой он привлекался к ответственности.

В отношениях с гражданами приставу предписано «проявлять уважение, вежливость, тактичность», и «в пределах служебных полномочий оказывать им содействие в реализации их прав и свобод»…

Очень многие важные детали станут ясны потом: чтобы реформа заработала, понадобится поправить 17 действующих законов, принять 11 президентских указов, 10 постановлений правительства, 25 нормативных актов Минюста и 45 — самой ФССП.

Из подробного финансово-экономического обоснования следует: на новый вид службы предстоит перевести 130 сотрудников центрального аппарата ФССП и более 61 тысячи сотрудников территориальных подразделений, но только тех, кто осуществляет «государственно-властные полномочия и правоохранительные функции». Уборщиц, кассиров, бухгалтеров, экономистов и врачей это не касается.

Сами же приставы в смысле льгот и социальных гарантий будут приравнены к сотрудникам «некоторых других федеральных органов власти», а пенсионное обеспечение им обещано такое же, как у сотрудников полиции и Росгвардии, что означает право на досрочную и повышенную пенсию. «У более 70% работников ФССП России средний возраст не превышает 35 лет, соответственно при их назначении на должности сотрудников органов принудительного исполнения… право на пенсию за выслугу лет в ближайшие годы не наступит», — успокаивает Минюст.

Львиная доля дополнительных расходов в связи с принятием законопроекта придется на повышение зарплат (по 6 с лишним млрд рублей в 2020–2022 годах). Решено добиться, чтобы среднемесячное денежное содержание сотрудников службы было доведено до уровня содержания гражданских служащих территориальных органов ФТС и ФНС, и в 2020 году среднее денежное довольствие региональных приставов составит примерно 61 тысячу рублей в месяц, говорится в финансово-экономическом обосновании. Кстати, по данным Росстата, средняя зарплата в территориальных структурах ССП в 2018 году составляла около 38 тысяч рублей в месяц, а в московской штаб-квартире — около 125 тысяч рублей в месяц…

«Принятие законопроекта позволит создать условия для привлечения на работу в ФССП России высококвалифицированных, опытных специалистов, что, в свою очередь, позволит снизить коррупционные риски, серьезно мотивировать должностных лиц ФССП России к качественному исполнению возложенных на них полномочий», — надеются в правительстве. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
4 июля 2019  19:00
В Минкомсвязи подчеркнули, что запрет на устройства без российских программ нельзя вводить без обсуждения, а сама тема является резонансной.
Законопроект о штрафах за продажи устройств без российских приложений отозвали из Госдумы
В Минкомсвязи подчеркнули, что запрет на устройства без российских программ нельзя вводить без обсуждения, а сама тема является резонансной.  Политика региона
42
4 июля 2019  17:55
Глава государства подчеркнул, что ему
Путин ответил на вопрос, чем займётся после 2024 года
Глава государства подчеркнул, что ему "есть чем заняться" в том качестве, в котором он находится сейчас.  Политика региона
144
4 июля 2019  17:47
Дальнейшее расследование грузинская Генпрокуратура будет вести по статье о попытке государственного переворота, так что число обвиняемых может возрасти, сообщило ведомство.
Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси попыткой переворота
Дальнейшее расследование грузинская Генпрокуратура будет вести по статье о попытке государственного переворота, так что число обвиняемых может возрасти,... Политика региона
69
Весь список
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1763
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1328
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1331
Весь список


Видео
3 июля 2019  12:45
Житель Камчатки пнул медведя
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.
В стране
333
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
3609
29 июня 2019  12:53
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское.
Культура
996
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
357
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
550
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
476
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
610
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
485
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
716
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
730
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
462
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
790
Весь список

Мероприятия
В загородных лагерях отдыха Тольятти состоялось закрытие антинаркотического месячника
В Самарском Историческом парке состоится Фестиваль ко Дню семьи, любви и верности
День семьи пройдет в Историческом парке в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные