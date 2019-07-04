Александр Хинштейн прокомментировал законопроект о повышении статуса судебных приставов
4 июля 2019 17:03
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Идею повысить статус судебного пристава, приравняв его в смысле льгот и соцгарантий как минимум к полицейским, обсуждают в правительстве не менее 10 лет. Но лишь сейчас правительство решилось на сложную и требующую дополнительных расходов реформу.
Замглавы думского Комитета по безопасности и противодействия коррупции Александр Хинштейн («ЕР») в разговоре с «МК» признал:
«Судебные приставы долгое время являлись пасынками правоохранительной системы, текучка кадров была огромной, что в значительной степени связано с неурегулированностью вопросов несения этого вида службы». Изначально, напомнил депутат, предполагалось принять закон о правоохранительной службе вообще — в нем должна была появиться глава о судебных приставах, но этот закон так и не появился по разным причинам. В итоге правительство пошло другим путем: внесенный в Госдуму законопроект на 228 страницах описывает, как будет выглядеть новый, отдельный вид государственной службы — «служба в органах принудительного исполнения».
Пояснительная записка напоминает: на судебных приставов «возложены государственно-властные полномочия, в том числе свойственные правоохранительным органам». Они обеспечивают безопасность судебных заседаний, судей, присяжных и иных участников процессов, «в том числе вне зданий судов». Кроме того, приставы депортируют иностранцев, и имеют право применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие. А приставы-исполнители разыскивают должников и их имущество, взыскивают с них долги и штрафы, организуют исполнение административных наказаний, в процессе чего могут вскрывать и входить в помещения, занимаемые должниками.
Осуществляя эти по сути правоохранительные функции, говорится в документе, сотрудники ФССП считаются находящимися на государственной гражданской службе, что неправильно. Теперь у них появятся свои чины, звания (от «младшего сержанта внутренней службы» до «генерала внутренней службы»), форма, знаки отличия и специальные жетоны с личными номерами. Чтобы занять должность младшего начальствующего состава, потребуется как минимум среднее профессиональное образование, «соответствующее направлению деятельности», а для начальников среднего и высшего уровня обязательным будет высшее образование.
В законопроекте прописаны ограничения и запреты, нарушение которых грозит немедленным увольнением. Пристав, например, должен быть абсолютно чист перед законом: предлагается запретить брать на эту работу и держать на ней россиян даже со снятой или погашенной судимостью за преступления любой степени тяжести, а также амнистированных. Единственное исключение — декриминализация статьи Уголовного кодекса, по которой он привлекался к ответственности.
В отношениях с гражданами приставу предписано «проявлять уважение, вежливость, тактичность», и «в пределах служебных полномочий оказывать им содействие в реализации их прав и свобод»…
Очень многие важные детали станут ясны потом: чтобы реформа заработала, понадобится поправить 17 действующих законов, принять 11 президентских указов, 10 постановлений правительства, 25 нормативных актов Минюста и 45 — самой ФССП.
Из подробного финансово-экономического обоснования следует: на новый вид службы предстоит перевести 130 сотрудников центрального аппарата ФССП и более 61 тысячи сотрудников территориальных подразделений, но только тех, кто осуществляет «государственно-властные полномочия и правоохранительные функции». Уборщиц, кассиров, бухгалтеров, экономистов и врачей это не касается.
Сами же приставы в смысле льгот и социальных гарантий будут приравнены к сотрудникам «некоторых других федеральных органов власти», а пенсионное обеспечение им обещано такое же, как у сотрудников полиции и Росгвардии, что означает право на досрочную и повышенную пенсию. «У более 70% работников ФССП России средний возраст не превышает 35 лет, соответственно при их назначении на должности сотрудников органов принудительного исполнения… право на пенсию за выслугу лет в ближайшие годы не наступит», — успокаивает Минюст.
Львиная доля дополнительных расходов в связи с принятием законопроекта придется на повышение зарплат (по 6 с лишним млрд рублей в 2020–2022 годах). Решено добиться, чтобы среднемесячное денежное содержание сотрудников службы было доведено до уровня содержания гражданских служащих территориальных органов ФТС и ФНС, и в 2020 году среднее денежное довольствие региональных приставов составит примерно 61 тысячу рублей в месяц, говорится в финансово-экономическом обосновании. Кстати, по данным Росстата, средняя зарплата в территориальных структурах ССП в 2018 году составляла около 38 тысяч рублей в месяц, а в московской штаб-квартире — около 125 тысяч рублей в месяц…
«Принятие законопроекта позволит создать условия для привлечения на работу в ФССП России высококвалифицированных, опытных специалистов, что, в свою очередь, позволит снизить коррупционные риски, серьезно мотивировать должностных лиц ФССП России к качественному исполнению возложенных на них полномочий», — надеются в правительстве.
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