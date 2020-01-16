Я нашел ошибку
Главные новости: 
Дмитрий Азаров в прямом эфире международного телеканала RTVI ответил на вопросы журналистов, поделившись опытом совместной работы региона с федеральной налоговой службой и Михаилом Мишустиным.
Самарская область за последние 2 года значительно нарастила налоговый потенциал
Бывший премьер-министр стал постоянным членом Совбеза.
Путин назначил Медведева на новую должность
Эти учителя, как и другие рощинцы, попадали под действие статьи 103 ЖК РФ, которая требует сдачи служебного жилья собственнику.
Александр Хинштейн помог «расслужебить» жилье для 15 учителей, утративших связь с армией, но проживающих в Рощинском
Сейчас разрабатывается порядок его проведения.
Всероссийское голосование по поправкам в конституцию проведут до 1 мая
В ходе инспекции генерал-полковник Александр Лапин заслушал командование объединения о выполнении плана деятельности в 2020 года.
Командующий ЦВО Александр Лапин проинспектировал воинские части, дислоцированные в Самарской области
На отличном поле футбольного комплекса Papilon наша команда провела небольшое занятие.
По прилету в турецкий Белек "Крылья Советов" провели первую тренировку в этом году
За его утверждение проголосовали 383 депутата, против — 0, воздержался 41 депутат.
Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства
Получившие водительские права в Чапаевске, Отрадном и Красноярском районе стали чаще совершать ДТП. В крупнейших городах ситуация иная.
В Самарской области выросло число количество ДТП, виновниками которых признаны начинающие водители
сегодня  Четверг, 16 января, 20:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/01:
USD 61.43
0.02
EUR 68.37
-0.05
Новости /  Политика /  Политика региона  

Александр Хинштейн помог «расслужебить» жилье для 15 учителей, утративших связь с армией, но проживающих в Рощинском

16 января 2020 18:52
86
Эти учителя, как и другие рощинцы, попадали под действие статьи 103 ЖК РФ, которая требует сдачи служебного жилья собственнику.
Поселок Рощинский Волжского района Самарской области стал известен в 1990 году. Благодаря объединению Германии и решению Правительства РФ о переводе 100 тысяч российских военнослужащих из Восточной Германии в Россию. Именно в Рощинском расположился военный городок «Черноречье». За 5 лет в «Черноречье» был построен весь жилой фонд поселка – более 20 жилых домов, куда заселились переведенные из Германии военнослужащие с семьями. Все квартиры, а их в поселке было более 2,5 тысяч имели статус служебного. Собственник – министерство обороны РФ.

Однако, не все военные продолжили службу в воинских частях и подразделениях. Сейчас только 888 служебных квартир занимают военнослужащие. В остальных проживают граждане, фактически утратившие связь с министерством обороны. В их числе — военные пенсионеры, родственники военнослужащих, неработающие в воинской части, бывшие жены офицеров.

Летом 2019 года особенно остро встал вопрос сохранения жилья в поселке Рощинский для 336 рощинцев, в том числе 15 учителей поселковой школы. Они, как и другие рощинцы, попадали под действие статьи 103 ЖК РФ, которая требует сдачи служебного жилья собственнику. В данном случае — министерству обороны РФ. Соответствующие уведомления бывшие жены военнослужащих, а ныне учителя рощинской школы, уже получили. Рощинские педагоги сами пытались, по их выражению, «расслужебить» жильё, однако, их попытки не увенчались успехом.

На одной из встреч с депутатом, которая проходила в Волжском районе Самарской области, учителя обратились к депутату Государственной Думы РФ Александру Хинштейну с требованием защитить их, иначе они будут вынуждены уехать из поселка, а значит – покинуть свои должности учителей местной школы и перейти на работу в другие образовательные учреждения, где их обязательно примут.

Рощинская школа сегодня – это 2000 учащихся, 94 класса. Педагогический коллектив, по мнению рощинцев и родителей учащихся, не должен потерять своих высококвалифицированных и любимых сотрудников. Глава Волжского района Самарской области обратился к депутату Государственной Думы РФ Александру Хинштейну с просьбой помочь — убедить министерство обороны, как собственника жилья, в котором проживают учителя, — передать квартиры педагогов в муниципальную собственность.

Александр Хинштейн направил заместителю министра обороны РФ Т.В. Иванову, обращение в котором подробно изложил ситуацию и обратил его внимание на особенную остроту вопроса и бесспорную необходимость продолжения оказания образовательных услуг детям военнослужащих, проживающих в поселке Рощинский.

Ответ из министерства обороны РФ пришел вовремя. Ответ – положительный.

И для учителей школы в Рощинском, и для Александра Хинштейна: «Минобороны передало @Volzhsky_adm 15 квартир в пос. Рощинский, ранее заселенных работниками образования. Если бы этого не сделали, людей пришлось бы выселять. Благодарю руководство @mod_russia и лично зам.министра Т.Иванова за социальную позицию. Рад, что мы смогли помочь людям!» — написал депутат в своем твиттере.

Таким образом, самая острая часть проблемы — сохранения жилья за педагогами, особенно значимыми людьми в образовательном процессе, решена, передает hinshtein.ru




Фото:    hinshtein.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
16 января 2020  19:12
Дмитрий Азаров в прямом эфире международного телеканала RTVI ответил на вопросы журналистов, поделившись опытом совместной работы региона с федеральной налоговой службой и Михаилом Мишустиным.
Самарская область за последние 2 года значительно нарастила налоговый потенциал
Дмитрий Азаров в прямом эфире международного телеканала RTVI ответил на вопросы журналистов, поделившись опытом совместной работы региона с федеральной... Политика региона
58
16 января 2020  19:06
Бывший премьер-министр стал постоянным членом Совбеза.
Путин назначил Медведева на новую должность
Бывший премьер-министр стал постоянным членом Совбеза.  Политика региона
76
16 января 2020  18:52
Эти учителя, как и другие рощинцы, попадали под действие статьи 103 ЖК РФ, которая требует сдачи служебного жилья собственнику.
Александр Хинштейн помог «расслужебить» жилье для 15 учителей, утративших связь с армией, но проживающих в Рощинском
Эти учителя, как и другие рощинцы, попадали под действие статьи 103 ЖК РФ, которая требует сдачи служебного жилья собственнику.  Политика региона
84
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
770
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
761
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1169
Весь список

Видео
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1483
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
517
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1369
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1132
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
724
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1646
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
752
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1184
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1261
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1508
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2598
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3149
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдут мероприятия, посвящённые памяти святого нашего времени преподобного Гавриила Самтаврийского (Ургебадзе)
Самарская областная научная библиотека приглашает на необычную экскурсию
В СК «Маяк» состоится первенство Самарской области по фигурному катанию
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные