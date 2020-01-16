Александр Хинштейн помог «расслужебить» жилье для 15 учителей, утративших связь с армией, но проживающих в Рощинском
16 января 2020 18:52
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Однако, не все военные продолжили службу в воинских частях и подразделениях. Сейчас только 888 служебных квартир занимают военнослужащие. В остальных проживают граждане, фактически утратившие связь с министерством обороны. В их числе — военные пенсионеры, родственники военнослужащих, неработающие в воинской части, бывшие жены офицеров.
Летом 2019 года особенно остро встал вопрос сохранения жилья в поселке Рощинский для 336 рощинцев, в том числе 15 учителей поселковой школы. Они, как и другие рощинцы, попадали под действие статьи 103 ЖК РФ, которая требует сдачи служебного жилья собственнику. В данном случае — министерству обороны РФ. Соответствующие уведомления бывшие жены военнослужащих, а ныне учителя рощинской школы, уже получили. Рощинские педагоги сами пытались, по их выражению, «расслужебить» жильё, однако, их попытки не увенчались успехом.
На одной из встреч с депутатом, которая проходила в Волжском районе Самарской области, учителя обратились к депутату Государственной Думы РФ Александру Хинштейну с требованием защитить их, иначе они будут вынуждены уехать из поселка, а значит – покинуть свои должности учителей местной школы и перейти на работу в другие образовательные учреждения, где их обязательно примут.
Рощинская школа сегодня – это 2000 учащихся, 94 класса. Педагогический коллектив, по мнению рощинцев и родителей учащихся, не должен потерять своих высококвалифицированных и любимых сотрудников. Глава Волжского района Самарской области обратился к депутату Государственной Думы РФ Александру Хинштейну с просьбой помочь — убедить министерство обороны, как собственника жилья, в котором проживают учителя, — передать квартиры педагогов в муниципальную собственность.
Александр Хинштейн направил заместителю министра обороны РФ Т.В. Иванову, обращение в котором подробно изложил ситуацию и обратил его внимание на особенную остроту вопроса и бесспорную необходимость продолжения оказания образовательных услуг детям военнослужащих, проживающих в поселке Рощинский.
Ответ из министерства обороны РФ пришел вовремя. Ответ – положительный.
И для учителей школы в Рощинском, и для Александра Хинштейна: «Минобороны передало @Volzhsky_adm 15 квартир в пос. Рощинский, ранее заселенных работниками образования. Если бы этого не сделали, людей пришлось бы выселять. Благодарю руководство @mod_russia и лично зам.министра Т.Иванова за социальную позицию. Рад, что мы смогли помочь людям!» — написал депутат в своем твиттере.
Таким образом, самая острая часть проблемы — сохранения жилья за педагогами, особенно значимыми людьми в образовательном процессе, решена, передает hinshtein.ru.
Фото: hinshtein.ru
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