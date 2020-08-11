Александр Хинштейн: Тесты на знание истории Великой Отечественной войны прошли почти сто тысяч человек

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«Тесты содержат по девять вопросов о знаковых событиях и личностях, предопределивших исход Великой Отечественной войны. В них есть и задания на знание известных фильмов, песен военных лет, художественных произведений о войне. Всего на них ответили уже почти 100 тысячи человек. Мы не сомневаемся, что те, кто выполнят все задания, смогут написать «Диктант Победы» 3 сентября на «отлично», - отметил Александр Хинштейн.Кроме того, координатор партпроекта сообщил, что площадки для «Диктанта Победы» будут организованы и в музеях по всей стране – заявки на проведение акции продолжают поступать в созданный «Единой Россией» оргкомитет «Наша Победа». «Среди знаковых объектов– Бородинский музей, Тульский Кремль, музей-заповедник «Куликово поле», Башкирский Республиканский музей Боевой Славы, музей-панорама «Сталинградская битва» и многие другие», – уточнил координатор партпроекта.Например, в Хабаровском крае одной из площадок проведения «Диктанта Победы» станет военно-исторический музей Восточного военного округа, расположенный в краевом центре. Это один из главных музеев, посвященных военной истории на Дальневосточных рубежах.В Московской области помимо Бородинского военно-исторического музея акция пройдет в музее Зои Космодемьянской в Рузском городском округе. В Тульской области площадки акции «Диктант Победы» также организуют на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Основной площадкой проведения «Диктанта Победы» в Волгоградской области станет триумфальный зал музея-панорамы «Сталинградская битва», где на стенах из белого мрамора размещены наименования 229 соединений, принимавших участие в сражениях. В Воронеже акция пройдет в Музее-Диораме, а в Мурманской области – на площадке Городского историко-краеведческого музея города Полярный.В Самарской области 3 сентября откроют 759 площадок для проведения «Диктанта Победы», из них большая часть площадок расположена в образовательных учреждениях Самарской области и учреждениях культуры. В этом году примут участие в написании «Диктанта Победы» силовые структуры – представители «Росгвардии», ФСИН, 2-ой миротворческой армии, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "Единая Россия".