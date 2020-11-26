Александр Фетисов провел заседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних

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В четверг, 26 ноября, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области.

В заседании, подключившись по видеоконференцсвязи, приняли участие руководители министерств образования и науки, здравоохранения, культуры, спорта, социально-демографической и семейной политики Самарской области, департамента общественной безопасности, представители силовых и надзорных ведомств.

Основные рассматриваемые вопросы касались работы общественных молодёжных организаций по профилактике правонарушений несовершеннолетних, также работы экспертных групп при межведомственной комиссии.

Одна из самых молодых и самых крупных детских организаций России – «Российское движение школьников» (РДШ), в этом году движение отпраздновало свой 5-летний юбилей. Деятельность РДШ развивается по 4 направлениям: гражданская активность, личностное развитие, информационно-медийное и военно-патриотическое направления. Региональное отделение организации в Самарской области создано в мае 2016 года и объединило под своим началом 11 пилотных школ региона. На сегодняшний день, как сообщил и.о. председателя Самарского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российского движения школьников» Павел Чумак, РДШ объединяет 410 образовательных учреждений, в том числе 2 колледжа, 2 школы-интерната, 11 учреждений дополнительного образования.

Количество участников движения растет, и если поначалу их было более 100, то сегодня зарегистрированных участников движения свыше 32 тысяч, из которых 6,2% - дети, находящиеся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, стоящие на различных видах учета. Партнерами РДШ в регионе являются как федеральные, так и местные общественные организации. Такое партнерство позволяет вовлекать в мероприятия движения различные категории школьников. На базе Самарского дворца детского и юношеского творчества создан региональный ресурсный центр РДШ, действуют 12 окружных центров для поддержки движения на территории муниципальных образований. Кроме того, было создано 6 местных отделений (в пяти городских округах и 1 муниципальном районе). За прошедший год было организовано 42 региональных и городских мероприятий, проведено 15 профильных смен в детских лагерях и свыше 1000 школьных мероприятий. Например, в оздоровительном центре «Березки» была проведена профильная смена РДШ, в которой приняли участие более 300 детей, из которых порядка 30% были ребята, находящиеся в непростых жизненных ситуациях. Активисты РДШ участвуют в различных всероссийских конкурсах, акциях и проектах.

Развивается юнармейское движение, которое, вовлекая в свою деятельность сложных подростков, ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, помогает корректировать их поведение, способствует профилактике правонарушений среди этой категории детей.

Александр Фетисов обратил внимание участников заседания на то, что работу с детьми и подростками со сложным поведением актив РДШ ведет непродуктивно. Заместитель председателя Правительства подчеркнул, обращаясь к представителям движения и министерства образования и науки области: недостаточно привлечь таких подростков к разовому участию мероприятии, с ними надо выстраивать системную работу и в дальнейшем. Такой системный подход необходимо реализовывать общественным организациям совместно со всеми заинтересованными ведомствами. Дано поручение в ближайшее время детально проработать концепцию такого подхода, утвердить и руководствоваться ею в работе.

При межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области действуют экспертные группы. При областном министерстве образования и науки – группа по разбору чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях, при министерстве социально-демографической и семейной политике - группа по разбору случаев смерти несовершеннолетних от внешних причин, жестокого обращения с детьми, пренебрежения нуждами ребенка.

Эксперты рассматривают случаи чрезвычайных происшествий с участием детей, случаи смерти, суицида, суицидальных попыток, вопросы профилактики негативных зависимостей и другие. На заседаниях присутствуют работники Прокуратуры Самарской области, представители территориальных органов управления образованием, образовательных организаций, в которых имели место чрезвычайные происшествия. По итогу вырабатываются конкретные меры для предупреждения таких ситуаций и их ликвидации. Разработаны «маркеры опасной ситуации» для педагогов и родителей, в школах работают психологи.

В период пандемии с апреля 2020 по настоящее время рассмотрение чрезвычайных происшествий осуществлялось в ходе заседаний организационной группы «Безопасность детства», которая создана при Правительстве Самарской области с целью организации занятости и профилактики правонарушений несовершеннолетних на период действия дистанционного режима обучения в связи с угрозой распространения в Самарской области новой коронавирусной инфекции.

Заслушав доклады представителей экспертных групп, Александр Фетисов отметил: проведенной работы по итогам этих заседаний недостаточно. Предметом рассмотрения и анализа должна быть каждая проблемная ситуация с подростками, рекомендации экспертов должны оперативно доводиться в первую очередь до педагогов и школьных психологов. Особая роль в профилактике – у классных руководителей, именно они могут вовремя заметить изменения в поведении ребенка и принять соответствующие меры. Оперативность - это ключевой момент в выстраивании грамотной и результативной профилактической работы по предотвращению противоправного поведения детей, суицидов, жестокого обращения с детьми в семье. Взаимодействие между ведомствами должно строиться именно по принципу оперативности. По итогам обсуждения данного вопроса будет разработан соответствующий регламент.

Также продолжается работа по привлечению специалистов психологов на соответствующие ставки в образовательные учреждения. Как сообщила руководитель управления общего образования министерства образования и науки Самарской области Татьяна Лапшова, сейчас в 20 образовательных учреждениях региона есть вакансии. Однако психолого-педагогическое сопровождение в них по договору о безвозмездном оказании услуг обеспечивается сотрудниками ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» и специалистами центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Они оказывают консультации обучающимся и их родителям, классным руководителям и при необходимости выезжают в учреждение, передает пресс-служба облправительства.