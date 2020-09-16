Александр Фетисов провел заседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних

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В среду, 16 сентября, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области.

Участники – представители региональных министерств, департамента общественной безопасности, силовых и надзорных ведомств, муниципалитетов области - рассмотрели вопросы выстраивания профилактической работы, направленной на предупреждение правонарушений среди подростков, в том числе связанных с распространением идей экстремизма и терроризма.

«Сегодня очевидно, что главный упор в противодействии деструктивным проявлениям среди молодежи необходимо делать на их профилактике и своевременном предупреждении. Причем эта работа должна быть совместной - всех государственных органов власти, институтов гражданского общества, науки, образования и бизнеса», - подчеркнул Александр Фетисов.

Значительная часть выявляемых правонарушений и преступлений экстремистской направленности совершается именно в виртуальном пространстве, чаще всего в социальных сетях. Начальник отдела информационного обеспечения и межведомственного взаимодействия, противодействия проявлениям экстремизма в средствах массовой информации и сети Интернет центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Самарской области Павел Дмитриев сообщил, что распоряжением ГУ МВД России по Самарской области создана рабочая группа из представителей заинтересованных подразделений, которая осуществляет ежедневный мониторинг сети Интернет и выявляет страницы, где размещается контент, оправдывающий идеи терроризма и экстремизма. Так, во взаимодействии с прокуратурой Самарской области и Роскомнадзором две группы в социальной сети Вконтакте, пропагандирующие теорию массовых убийств, были заблокированы, в отношении третьей обращение направлено в Роскомнадзор и прокуратуру г.о. Тольятти для принятия мер прокурорского реагирования.

Всего с начала года благодаря совместной работе ведомств был заблокирован доступ пользователей к 533 интернет-ресурсам, на которых размещались материалы, внесенные в федеральный список экстремистских материалов.

Устанавливаются несовершеннолетние жители Самарской области, которые размещают на своих страницах деструктивный контент. С 71 таким подростком сотрудники полиции уже провели профилактические беседы, а их законным представителям было рекомендовано обратиться за консультацией к психологу. Информацию о подобных случаях направляют в органы системы профилактики – комиссии по делам несовершеннолетних.

Выявлять в Сети материалы экстремистской направленности полиции помогают общественники: на базе «Добровольной народной дружины городского округа Самара» создана кибердружина «Цифрон». По результатам выявленных ими материалов два лица привлечены к административной ответственности за совершение правонарушений экстремисткой направленности по факту размещения нацистской символики, по 41 ресурсу сведения направлены в Роскомнадзор для последующей их блокировки.

Большая роль в профилактической работе с несовершеннолетними по противодействию деструктиву – у системы образования. В регионе переформатирована служба психолого-педагогического сопровождения, рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян. Во всех образовательных организациях – и в школах, и в учреждениях среднего профессионального образования, в том числе в малокомплектных школах - есть педагоги-психологи. Все классные руководители прошли соответствующее обучение – и через социопсихолого-педагогический центр, и через институт повышения квалификации работников образования. Кроме того, в образовательных организациях региона начали создавать службы медиации. Классные руководители, социальные педагоги, заместители руководителей по воспитательной работе проводят с подростками тренинги; классные часы, родительские собрания также посвящаются данной проблематике. Предусмотрена и обратная связь от родителей, показатель уровня удовлетворенности родителей услугами, которые оказывает служба социально-психологического сопровождения, введен в нацпроект «Образование».

Участники заседания согласились с тем, что необходимо усиливать информирование об ответственности за правонарушения, связанные с распространением экстремистских идей, в том числе в сети Интернет.

Также комиссия обсудила взаимодействие при выявлении неблагополучных семей и привлечении к ответственности родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию и обучению детей.

Так, например, в Тольятти сложилась система профилактики семейного неблагополучия, основное внимание уделяется раннему выявлению семей «группы риска». Лишение родительских прав – крайняя мера, когда все возможные меры реабилитации исчерпаны.

С августа прошлого года в городе реализуется проект «Народная опека»: по выделенной телефонной линии в круглосуточном режиме жители Тольятти могут сообщить о любом факте нарушения прав детей или асоциального поведения родителей. Всего за время работы проекта получено 67 обращений о неблагополучии в семьях, проведены проверки, по 10 обращениям информация подтвердилась, семьи поставлены на сопровождение.

В период самоизоляции и условиях ограниченного общения администрацией Тольятти совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения Центрального округа проект «Народная опека» был дополнен и усилен межведомственным проектом «Мобильная народная опека».

Суть заключалась в оказании оперативной социальной, психологической, педагогической помощи семьям, а также предотвращении ненадлежащего отношения к несовершеннолетним в период режима ограничительных мероприятий. В случаях, требующих незамедлительного вмешательства, в семью выезжала мобильная бригада в составе специалистов комплексного центра социального обслуживания населения (социальный педагог, психолог). При необходимости подключались сотрудники органов опеки, полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Совместно отработано 18 обращений, по каждой семье запланированы профилактические мероприятия.

120 рейдов в Тольятти уже провели и участники проекта «Родители – ЗА безопасное детство». Этот проект, инициированный городской администрацией и поддержанный родительской общественностью, стартовал с 4 августа. Его задача - профилактика правонарушений в подростковой среде, формирование у молодежи навыков безопасного поведения и повышение ответственности родителей за жизнь и безопасность своих детей. Группы участников рейдов формируются учреждениями общего и дошкольного образования. Ежемесячно составляются маршруты и график проведения. Для родителей разработана памятка и тематические листовки о безопасном поведении детей на природе и в быту. С сентября к проекту подключились учреждения физической культуры и спорта, культуры.

В завершение заседания участники комиссии рассмотрели предложения в Межведомственный комплекс дополнительных мер по развитию системы профилактики и безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних Самарской области на 2020-2021 годы и запланировали утвердить его в ближайшее время по окончании доработки, передает пресс-служба облправительства.