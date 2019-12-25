Александр Фетисов прокомментировал информацию о планируемом строительстве студгородка в Самаре
25 декабря 2019 17:24
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"Удивительно, как быстро распространяется в СМИ ничем не подкрепленная информация. Как, например, в ситуации с межвузовским многофункциональным студенческим городком. Не успели обсудить идею, как она уже выдается за реализуемый проект, обрастает конкретными деталями и воспринимается читателями как свершившийся факт. А между тем создание студенческого кампуса, да и место его возможного размещения, еще требует обсуждения, проработки, расчетов и принятия решения. Между идеей и проектом - большая разница. И не всегда фантазии, даже самые хорошие, воплощаются в жизнь", - сказал Фетисов, передает vkonline.ru.
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