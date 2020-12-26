Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2019 году победу в конкурсе одержали Кинель, Отрадный, Сызрань и Жигулевск.
Города Самарской области готовятся к конкурсу лучших проектов по благоустройству
В воскресенье, 27 декабря, количество снегоуборочных машин увеличат в 6 раз.
В Самаре определен регламент работы в условиях грядущего снегопада
Обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы – финалистов предварительного отбора – начнется уже в январе.
200 региональных лидеров примут участие в кадровом проекте «Единой России» «Федеральный ПолитСтартап»
Конкурс позволит выявить тысячи новых достопримечательностей страны, одновременно формируя новые маршруты для путешествий и социальной активности.
Самарцы приглашаются к участию в конкурсе «Топ-1000 культурных туристических брендов России»
Принять участие в новогоднем марафоне может любой житель Самарской области и других регионов Российской Федерации (14+).
Со старта всероссийской акции «тайный Дед Мороз» в качестве участников зарегистрировались уже более 37 тысяч россиян
Ему было 98 лет.
Умер советский разведчик Джордж Блейк
Садик на 140 мест построен всего за год в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
В январе 2021 года «Экоцветик» отроет свои двери для малышей Красноярского района
В Самаре в ДТП с автобусом пострадали две женщины
В Самаре в ДТП с автобусом пострадали две женщины
Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.69
-1.15
EUR 89.87
-1.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
В Самарской области определили лучших студентов
В Самаре откроется выставка, посвященная 170-летию образования Самарской губернии
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

200 региональных лидеров примут участие в кадровом проекте «Единой России» «Федеральный ПолитСтартап»

26 декабря 2020 16:13
85
Обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы – финалистов предварительного отбора – начнется уже в январе.

Организаторы «Федерального ПолитСтартапа» объявили итоги отборочного этапа кадрового проекта партии. По их словам, он показал неожиданно высокий интерес среди участников. В общей сложности за два месяца организаторы получили б739 заявок из 85 регионов России. Конкурс на место составил 34 человека.

Средний возраст участников проекта, прошедших отбор — 38 лет. При этом самому молодому — 20 (на момент проведения предварительного голосования исполнится 21 год), а самому старшему — 57 лет. Около четверти из них — женщины. Из 200 человек, вошедших в «Федеральный ПолитСтартап», 134 являются депутатами различного уровня.  

Победителей первого этапа отбирали по методу рейтингования анкет. Их оценивали по ряду критериев. Учитывались личные и профессиональные достижения, способность к обучению — например, успешное участие в образовательных проектах Высшей партийной школы или «Лидеры России», политический опыт и медийное позиционирование. Значимым для вхождения в проект стал опыт общественной и благотворительной деятельности, а также волонтерства.

Выбор параметров предварительной оценки участников продиктован уровнем проекта, отмечают организаторы. Победители «Федерального ПолитСтартапа» получат возможность участвовать в предварительном голосовании «Единой России», а в случае победы — и в выборах в Государственную Думу в 2021 году.

«Для нас очень важно было отобрать людей, обладающих определенным авторитетом — поскольку федеральная кампания — высокий уровень ответственности. Мы не пробуем кандидатов, мы ищем перспективных бойцов, понимающих, что такое выборы», — говорит замруководителя ЦИК «Единой России» — руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов.

По его словам, «Федеральный ПолитСтартап» позволил не только сформировать пул сильных региональных политиков - потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы, но и обнаружить скрытые кадровые резервы партии. Речь о тех, кто не вошел в «двести лучших», при этом является ярким лидером.

«Большая часть сильных участников, по нашей аналитике, не задействована в полной мере в партийной работе, проектах. Выяснилось, что у «Единой России» такой резерв есть. И поэтому мы готовили рекомендации о включении этих людей в нашу деятельность — выборы в субъектах, партпроекты. Региональные отделения должны активнее с ними сотрудничать», — подчеркнул Роман Романов.

На следующем этапе проекта участников, прошедших отбор, разделят на четыре группы по 50 человек. Для них уже в январе-феврале 2021 года организуют очное обучение в рамках образовательного модуля Высшей партийной школы «Единой России» «Политический лидер». Запланированы интерактивные лекции с участием ведущих политологов и социологов страны, тренинги с моделированием реальной избирательной кампании, в том числе в интернете.

Кроме того, полистартаповцев ждут практические занятия в обстановке, приближенной к реальной избирательной кампании. Домашним заданием для них будет разработка электоральных стратегий — по сути, подготовка к предварительному голосованию «Единой России», которое запланировано на май следующего года.  

Кадровый проект «Единой России» стартовал 2 ноября. Его главная задача –  привлечение ярких региональных политиков для дальнейшего участия в федеральной избирательной кампании. Для отбора, обучения и сопровождения претендентов используется алгоритм и наработки проекта «ПолитСтартап» — он успешно реализуется в регионах с 2018 года. Все три политических сезона признаны успешными, они помогли найти в регионах новые лица. Более двух тысяч человек за это время стали депутатами разных уровней, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото: er.ru

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
26 декабря 2020  16:13
Обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы – финалистов предварительного отбора – начнется уже в январе.
200 региональных лидеров примут участие в кадровом проекте «Единой России» «Федеральный ПолитСтартап»
Обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы – финалистов предварительного отбора – начнется уже в январе. Политика региона
77
26 декабря 2020  11:31
В Пестравском и Большечерниговском районах – новые руководители
В Пестравском и Большечерниговском районах Самарской области – новые руководители
Новые главы не назначены, а избраны, так как прошли конкурсную процедуру отбора. Политика региона
207
25 декабря 2020  20:09
Самарский госпиталь для ветеранов войн получил 2 миллиона рублей на техническое оснащение медучреждения и материальную помощь сотрудникам «красной зоны».
Помогать тем, кто нас защищает
Самарский госпиталь для ветеранов войн получил 2 миллиона рублей на техническое оснащение медучреждения и материальную помощь сотрудникам «красной зоны». Политика региона
491
Весь список
Выборы в Самарской области
28 сентября 2020  10:39
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Отбирать кандидатов будут через конкурс. Выборы в Самарской области
1792
24 сентября 2020  10:38
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Документы от кандидатов на должности глав районов Самары будут приниматься с 28 сентября по 12 октября. Выборы в Самарской области
1678
15 сентября 2020  09:56
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
По предварительным данным явка на выборах составила 35,63%. При этом досрочно проголосовало 20%. Выборы в Самарской области
2307
Весь список
Видео
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
3555
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
6760
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
6509
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
6840
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
6611
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
6761
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
8287
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
9097
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
9279
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
9200
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
10622
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
13578
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 26 декабря выявлено 307 заболевших коронавирусом
26 декабря 2020  12:56 
В Самарской области за сутки на 26 декабря выявлено еще 307 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 1761, вылечились и выписаны 27563 человек.  Здравоохранение
582
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригрозил безответственным главврачам увольнением
26 декабря 2020  12:26 
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пригрозил безответственным главврачам увольнением
Выяснилось, что в медицинском учреждении, которое посетил губернатор, не было ни одного защитного костюма. Здравоохранение
311
4500 сообщений и 3 часа на ответ: ЦУР Самарской области подвел итоги работы за месяц
26 декабря 2020  10:53 
4500 сообщений и 3 часа на ответ: ЦУР Самарской области подвел итоги работы за месяц
Среднее время ожидания ответа в социальных сетях составило 3 часа.  Социум
425
Уже сегодня на новой арене состоялся первый товарищеский матч – между совместной командой Похвистнево и Бузулука против игроков из Отрадного.
25 декабря 2020  20:33 
Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
Уже сегодня на новой арене состоялся первый товарищеский матч – между совместной командой Похвистнево и Бузулука против игроков из Отрадного. Спорт в регионе
1334
Стало известно, что будет работать в новогоднюю ночь в Самаре
25 декабря 2020  13:08 
Стало известно, что будет работать в новогоднюю ночь в Самаре
На площадь Куйбышева будут пускать только через рамки металлодетекторов. Социум
1326
Весь список
Акценты
А также с 30-летием со дня образования министерства.
25 декабря 2020  17:59 
Губернатор поздравил спасателей региона с профессиональным праздником
А также с 30-летием со дня образования министерства. Политика региона
1316
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
25 декабря 2020  14:48 
В преддверии новогодних праздников в Самарской области усилены меры пожарной безопасности
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Политика региона
1369
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
25 декабря 2020  12:06 
Банки ограничат снятие наличных. К чему готовиться клиентам
Впрочем, экономисты не ждут серьёзных ограничений по снятию наличных с простых карт. Финансы и Банки
2002
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
3571
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
4678
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
4598
Весь список
Новости Тольятти
26 декабря 2020  13:51
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Порядок приема граждан в РЭО ГИБДД Тольятти в праздничные дни не изменится
Об этом сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Новости Тольятти
225
25 декабря 2020  17:19
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы.
Тольяттинский завод станет участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Предприятие выпускает алюминиевые профили, которые нужны для строительства и намерено наращивать объёмы. Новости Тольятти
1266
25 декабря 2020  11:35
Самарастройальянс достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
«Самарастройальянс» достроит легкоатлетический манеж в Тольятти попозже
Вынесенный из рамок первоначального подряда объем был сформирован в новый и повторно расторгован с аукциона. Новости Тольятти
1502
Весь список