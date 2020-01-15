В двух районах Самарской области назначены новые прокуроры

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерацииот 27 декабря 2019 года № 1212-к на должность прокурора Елховского района сроком на 5 лет назначенАнтонов Алексей Александрович, 1980 года рождения, после окончания в 2002 году юридического факультета Московского государственного университета экономики, статистики и информатики состоит на службе в органах прокуратуры. До 2004 года работал старшим следователем прокуратуры г. Чапаевска Самарской области, с 2004 года – заместителем прокурора Алексеевского района Самарской области, заместителем прокурора Самарского района г. Самары.С 2017 года занимал должность заместителя прокурора Большеглушицкого района Самарской области.Также приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 27 декабря 2019 года № 1212-к на должность прокурора Клявлинского района сроком на 5 лет назначенХвостов Степан Николаевич, 1986 года рождения, после окончания в 2008 году Самарского государственного университета состоит на службе в органах прокуратуры. До 2013 года работал помощником Боровичского межрайонного прокурора Новгородской области, прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Новгородской области. С 2013 года по 2016 год занимал должности помощника, старшего помощника прокурора Кировского района г. Самары, прокурора отдела управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области.С 2016 года занимал должность заместителя Похвистневского межрайонного прокурора Самарской области, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.