Трамп заявил, что хочет примирения России и Украины
23 февраля 2020 21:49
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Такое мнение он выразил в беседе с журналистами перед вылетом в Индию, когда американскому лидеру задали вопрос о российско-украинских отношениях.
— Мне бы хотелось, чтобы они нашли общий язык. Если бы они поладили друг с другом, это было бы здорово для всего мира, — приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома.
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