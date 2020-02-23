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Новости /  Политика /  Политика региона  

Трамп заявил, что хочет примирения России и Украины

23 февраля 2020 21:49
113
Лидер США отметил, что это пошло бы на пользу всему миру.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились, передает life.ru.

Такое мнение он выразил в беседе с журналистами перед вылетом в Индию, когда американскому лидеру задали вопрос о российско-украинских отношениях.

— Мне бы хотелось, чтобы они нашли общий язык. Если бы они поладили друг с другом, это было бы здорово для всего мира, — приводит слова Трампа пресс-пул Белого дома.
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Комментарии


Политика региона
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