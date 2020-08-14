Региональный избирком провел брифинг, посвященный предстоящему единому дню голосования

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13 августа закончилась регистрация кандидатов на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Самарской области.Всего политическим партиями и в порядке самовыдвижения было выдвинуто 7967 кандидатов.На сегодняшний день окружные избирательные комиссии, которые организуют выборы зарегистрировали 7540 участников избирательной гонки, а это без малого 95 % от числа тех, кто выдвинул свои кандидатуры.Алексей Солдатов также подчеркнул, что в рамках проводимых кампаний имело место беспрецедентно малое количество отказов в регистрации кандидатов, и это свидетельствует о совершенствовании избирательной системы Самарской области, её все большей открытости и прозрачности.«Все органы избирательной системы предпринимают большие усилия, чтобы все кандидаты доходили до финала избирательной кампании, так как мы считаем, что единственным субъектом, кто должен решать судьбу кандидата на выборах, должны быть только его избиратели», отметил Алексей Солдатов.При этом почти половина из немногочисленных отказов в регистрации кандидатам связана с тем, что они сами не смогли представить в избирательные комиссии требуемые по Закону документы.Практически все остальные отказы связаны с тем, что кандидаты невнимательно отнеслись к требованиям действующего законодательства или проигнорировали обучение, проводимое избирательными комиссиями, и допустили грубые ошибки в оформлении своих документов. Например, несколько кандидатов из Железнодорожного и Кировского районов забыли указать в подписных листах в данных о себе информацию о наличии у них судимости, кандидат из Красноярского района забыл указать, что он является действующим депутатом, кандидат из Борского района не указал адрес своего проживания.Особое внимание Алексей Николаевич уделил вопросам безопасности граждан: «Средства индивидуальной защиты будут приобретены на всех членов избирательных комиссий и для всех избирателей, которые примут участие в голосовании. Это принципиальная позиция как органов исполнительной власти, так и органов избирательной системы: голосование тоже должно быть безопасным. Напомню, по результатам общероссийского голосования за внесение поправок в Конституцию вообще не было зафиксировано всплеска инфекционных заболеваний. То есть мы выполнили свою задачу по обеспечению безопасности тогда и обеспечим ее выполнение на предстоящих выборах».Важный вопрос, который был затронут во время брифинга - общественное наблюдение на предстоящих выборах. Обеспечение легитимности – одна из важнейших задач, любой гражданин, вне зависимости от его политических предпочтений, может принять участие в осуществлении общественного контроля в процессе голосования.В завершении встречи Алексей Солдатов напомнил представителям СМИ, что благодаря новеллам законодательства, организующие выборы комиссии имеют возможность принять решение о проведении нескольких форм досрочного голосования, по примерной аналогии с ранее проведённым общероссийским голосованием, которое начнётся за 2 дня до 13 сентября и позволит избирателям максимально комфортно проголосовать на предстоящих выборах.