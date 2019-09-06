Реформу местного самоуправления в Самарской области сочли провалившейся
6 сентября 2019 09:40
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Реформа местного самоуправления в Самаре закончилась провалом. К таким выводам пришли участники семинара, прошедшего в самарской Губдуме при участии членов комитета по МСУ.
Инициированной предыдущим губернатором передачи фактической власти с городского на районный уровень не произошло, а расходы на содержание чиновников выросли на 23%. При этом средства на содержание чиновничьего аппарата были взяты из строки бюджета "благоустройство". Кроме того, значительная часть переданных на районный уровень полномочий была возвращена обратно. Население также не воспринимает районных депутатов, как реальную власть, продолжая обращаться со своими проблемами на городской, региональный и федеральный уровень.
Решать судьбу инициированной Николаем Меркушкиным реформы будут в 2020 году, и с большой долей вероятности райсоветы будут ликвидированы, а местное самоуправление в Самаре вернётся к предыдущей модели, когда депутаты городской думы избирались всенародным голосованием, пишет Территория Самара.
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